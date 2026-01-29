NBA｜杜兰特跻身三分榜第10 惟遭马刺克服16分差逆转挫火箭

周四NBA再度上演「德州内战」，火箭主场再战马刺，上战马刺作客尾段崩盘最终不敌火箭，今次大反转有云班耶马(Victor Wembanyama)尾段爆发独得13分9篮板，最终助马刺克服16分差以111:99反胜火箭成功复仇，杜兰特(Kevin Durant)今场以2292球3分超越云斯卡特(Vince Carter)，跻身生涯三分球榜第10。

杜兰特生涯三分登前十 班马尾段接管比赛反胜火箭

火箭首节已经表现出色单节已以36:26领先，而杜兰特在第一节8分13秒命中一记3分球后，正式超越卡特的2290球，登上三分球总数第10，火箭在第二节更一度领先马刺16分，但马刺第三节由迪艾朗霍斯((De'Aaron Fox)和基顿庄逊 (Keldon Johnson)展开反击，分别攻入8分和9分助马刺将分差收窄至84:86，到第4节火箭再哑火全节23投仅4中，反而云班耶马爆发接管比赛，单节独得13分9篮板3阻禁统治禁区，最终助马刺以111:99成功复仇火箭。

杜兰特今战命中2球3分，生涯以2292球登三分历史第10，前面有2414球排名第9的保罗乔治(Paul George)，杜兰特今场亦轰入24分外加6助攻，另外汤逊(Amen Thompson)和申京 (Alperen Sengun)则分别攻入25分7篮板4助攻4抄截和18分10篮板7助攻。而马刺今战则有云班耶马轰入全场最高的28分外加16篮板和5阻攻，另外翟斯和庄逊分别攻入18分8助攻和17分7篮板。

