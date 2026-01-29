NBA｜NBA转会期震撼弹 字母哥决心「分手」 公鹿

NBA周三投震撼弹，知名ESPN内幕消息记者查拿尼亚（Shams Charania)爆料指，2届常规赛MVP「字母哥」安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)去意已决，准备好在美国时间2月5日交易截止日前或休赛季离开公鹿，公鹿亦开始聆听各支球队报价。

Two-time MVP Giannis Antetokounmpo is ready for a new home at the Feb. 5 NBA trade deadline or in the offseason as several rival teams make aggressive offers to the Milwaukee Bucks for him, and the franchise is starting to listen, league sources tell ESPN. pic.twitter.com/OejatbQjDy — Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2026

字母哥决心「分手」 公鹿。AFP

「字母哥」准备好同公鹿分手 效力12年走向终点

根据报导效力公鹿的「希腊怪物」安迪杜古普，已准备好在2月5日前即交易截止日前寻找新东家，公鹿亦开始接收各队对「字母哥」的交易报价，但球队亦并未急于完成交易，若未能换到其他建队基石级的球员或选秀权，亦会将交易延至休赛季再处理，据消息指勇士、热火、纽约人以及木狼等球队都是主要竞争者。

字母哥在2021年助公鹿相隔50年再夺总冠军。AFP

现年已31岁的「字母哥」想趁尚在巅峰期离队再冲冠也并不意外。AFP

「字母哥」在2013年选秀大会在第1轮第15顺位被公鹿选中，效力12年中曾2夺MVP，更在2021年助公鹿相隔50年再夺总冠军，然而近数季公鹿虽仍能闯进季后赛，但都无法重回顶点更自23年起连续三年一轮游，今季「字母哥」虽能交出平均28分、10篮板和5.6助攻，但球队表现低迷以18胜27败位列东岸12，连取得季后赛附加赛资格也相当困难，因此现年已31岁的「字母哥」想趁尚在巅峰期离队再冲冠也并不意外。

