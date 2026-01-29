Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜NBA转会期震撼弹 字母哥决心「分手」 公鹿

篮球天地
更新时间：13:31 2026-01-29 HKT
发布时间：13:31 2026-01-29 HKT

NBA周三投震撼弹，知名ESPN内幕消息记者查拿尼亚（Shams Charania)爆料指，2届常规赛MVP「字母哥」安迪杜古普(Giannis Antetokounmpo)去意已决，准备好在美国时间2月5日交易截止日前或休赛季离开公鹿，公鹿亦开始聆听各支球队报价。

字母哥决心「分手」 公鹿。AFP
「字母哥」准备好同公鹿分手 效力12年走向终点

根据报导效力公鹿的「希腊怪物」安迪杜古普，已准备好在2月5日前即交易截止日前寻找新东家，公鹿亦开始接收各队对「字母哥」的交易报价，但球队亦并未急于完成交易，若未能换到其他建队基石级的球员或选秀权，亦会将交易延至休赛季再处理，据消息指勇士、热火、纽约人以及木狼等球队都是主要竞争者。

字母哥在2021年助公鹿相隔50年再夺总冠军。AFP
现年已31岁的「字母哥」想趁尚在巅峰期离队再冲冠也并不意外。AFP
「字母哥」在2013年选秀大会在第1轮第15顺位被公鹿选中，效力12年中曾2夺MVP，更在2021年助公鹿相隔50年再夺总冠军，然而近数季公鹿虽仍能闯进季后赛，但都无法重回顶点更自23年起连续三年一轮游，今季「字母哥」虽能交出平均28分、10篮板和5.6助攻，但球队表现低迷以18胜27败位列东岸12，连取得季后赛附加赛资格也相当困难，因此现年已31岁的「字母哥」想趁尚在巅峰期离队再冲冠也并不意外。
 

