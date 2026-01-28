Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆轻取塘鹅爆冲突 费亚斯网上嘲多特「软脚蟹」

篮球天地
更新时间：18:47 2026-01-28 HKT
发布时间：18:47 2026-01-28 HKT

卫冕军雷霆今日主场迎战西岸包尾的塘鹅，虽然比赛过程波澜不惊，雷霆兵不血刃以104:95轻取对手，惟比赛末段充满火药味。双方两度爆发激烈冲突，塘鹅新秀费亚斯（Jeremiah Fears）与雷霆防守悍将多特（Luguentz Dort）完场时互相推撞，前者需由保安强行抱离，赛后更在社交网嘲讽对方是「软脚蟹」。

两度爆发冲突 需保安介入

这场强弱悬殊的对决，焦点全落在尾段的冲突。先是沙迪比（Saddiq Bey）与雷霆的谢连威廉士（Jaylin Williams）发生纠缠，双双被吹罚技术犯规。火药味随即蔓延，完场前一刻，刚入选全明星新秀赛的塘鹅新人费亚斯与多特爆发冲突，两人互相拉扯球衣兼互喷垃圾话，需由双方队友上前分开，场面一度混乱。情绪激动的费亚斯甚至需由保安人员强行抱住带回更衣室，才令事件暂告一段落。

费亚斯网上挑衅：Soft Ah

冲突更延续至场外，费亚斯赛后显然深深不忿，在美国媒体关于两人冲突的社交网图片下留言：「哈，软脚蟹（soft ah）」，公然挑衅多特。

费亚斯嘲多特为「软脚蟹」。美媒IG截图
费亚斯嘲多特为「软脚蟹」。美媒IG截图

对于场面失控，雷霆主帅戴格诺特（Mark Daigneault）赛后直指球证执法不力：「我认为球证组失去了对比赛的控制，导致冲突由威廉士和沙迪比的争执延续下来。如果多特对费亚斯犯规时，球证能及时鸣哨，之后的斗殴就不会爆发。」雷霆射手祖尔（Isaiah Joe）则淡化事件，认为这只是竞争心态作祟：「这只是两支球队都渴望胜利的体现。」

