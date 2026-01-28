NBA｜快艇轻取爵士近10战9胜 1月战绩冠绝联盟 彻底摆脱季初颓势

近期势如破竹的快艇，今日作客对战爵士。凭借李安纳（Kawhi Leonard）攻入的21分，加上哈登（James Harden）交出16分及10次助攻的「双双」，最终以115:103击退对手。快艇近10战豪取9胜，1月以来更录得全联盟最佳的11胜3负佳绩，一扫季初低迷乌气。

主将延续亮眼发挥 奇兵爆发成转折点

今场胜负转捩点出现于第三节，后卫基斯邓恩（Kris Dunn）化身奇兵，全场贡献14分及赛季新高的5次偷波。他在该节带领球队打出一波10:2的小高潮，包括两次关键偷波上篮及一记冷箭三分，助球队将比数拉开至73:61，自此确立双位数领先优势。快艇今仗防守极具侵略性，逼使爵士全场出现17次失误，并借此转化为23分，成为赢波关键。

两大核心今场表现高效，李安纳手感依然火热，全场18投9中攻入21分，外加7篮板4助攻，连续第25场得分突破20大关。哈登更是表现轻松，三节比赛即「收工」打卡，交出16分和10次助攻助球队锁定胜局。

谷底反弹 近19战狂扫16胜

快艇近期表现脱胎换骨，这支洛城劲旅在经历早前19战仅3胜的低潮后，近19场比赛狂扫16胜，战绩由12月中的6胜21负急升至目前的22胜24负。期间两大主将表现亮眼，哈登场均交出24.6分、4.2个篮板及8.1次助攻；李安纳更录得场均31.1分、6.7个篮板及2.3次偷波的MVP级数据。

值得一提的是，主帅路尔（Tyronn Lue）曾在12月中为球队设下余下赛程取得35胜20负的目标，球队随即触底反弹，至今已打出16胜3负。对于球队回勇，李安纳赛后保持平常心：「我们没有太关注战绩，只是一场一场去打，按比赛计划进行我们的比赛。」