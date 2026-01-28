NBA｜最后4秒6罚仅3中 梅利关键时刻「手软」葬送比赛 金块主场2分不敌活塞

受暴风雪延误行程的金块，今日主场对阵活塞显露疲态。尽管主将梅利（Jamal Murray）交出24分及10次助攻的「双双」成绩，惟他在比赛末段两度于关键时刻在罚球线上「手软」，最终金块以107:109仅负，未能上演逆转戏码。

梅利（右）最后4秒两度博得三分犯规，但6射仅3中，葬送比赛。AP

华兰修纳斯（中）今场伤愈复出，即贡献16分及16个篮板。AP

活塞主将根宁咸今仗得到22分11助攻。AP

活塞今仗先声夺人，第二节一度领先18分，第四节早段仍手握11分优势。金块尾段发力狂追，凭借小夏达威（Tim Hardaway Jr.）在最后57秒射入三分球追至102:103，一度重燃胜利曙光。

梅利最后4秒两度博得三分犯规

赛事进入最后4秒的高潮，落后104:107的金块由梅利在三分线外博得犯规，获得3次罚球机会。岂料他第一罚即告射失，虽然随后两罚皆中，但已错失追平良机。随后活塞的夏里斯（Tobias Harris）两罚全中将分差拉开至3分，但戏剧性一幕尚未结束。

Jamal Murray had 3 free throws to tie the game TWICE and missed on BOTH TRIPS 😭 pic.twitter.com/zel5jjIA03 — BrickCenter (@BrickCenter_) January 28, 2026

夏里斯（Tobias Harris）关键时刻两罚全中不手软。AP

梅利在剩余0.7秒时再度于三分线外博得犯规，只要三罚全中即可将比赛拖入加时。可惜事与愿违，梅利命中第1球后，第2球再度「手软」，皮球弹框而出，再度葬送追分良机。在仅剩0.7秒且落后两分下，梅利故意射失第三罚试图博取补篮机会不果，最终金块以两分之差饮恨。

全队滞留孟菲斯 主帅：心理大挑战

金块中锋华兰修纳斯（Jonas Valanciunas）今场伤愈复出，即贡献16分及16个篮板。球队近期饱受赛程与天气折腾，原定周日作客灰熊的赛事因全美暴风雪延期，全队被迫滞留孟菲斯直至周一早上才脱困赶往底特律。金块主帅艾度文（David Adelman）赛后直言：「这对球员心理层面是很大挑战。」

金块主帅谈暴风雪对球队影响：「这对球员心理层面是很大挑战。」AP

约基治复出在即。AP

金块此役阵容残缺，主力哥顿（Aaron Gordon）上周五对公鹿时右大腿筋旧患复发缺阵，球队灵魂人物约基治（Nikola Jokic）亦继续养伤。不过有美媒报导，约基治伤势恢复顺利，将在一个星期后重新评估，目前他正处于逐步加大训练量的阶段。