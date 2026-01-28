NBA｜全明星新秀赛选秀 法拉格获「甜瓜」钦点再当状元 杨瀚森领军G League队

NBA全明星周末重头戏之一的新秀挑战赛，今日举行分组选秀。由三位名人堂传奇名宿担任领队挑选新星。2025年选秀大会状元、效力独行侠的法拉格（Cooper Flagg），获「甜瓜」安东尼（Carmelo Anthony）相中，成为今次新秀赛选秀的「状元」，实现另类「冧庄」。

今届新秀赛选秀出现有趣现象，头4名获选球员全数来自2025年选秀梯队。继法拉格首名被选走后，麦基迪（Tracy McGrady）以榜眼签选中黄蜂后卫肯尼普（Kon Knueppel）；卡达（Vince Carter）则手握第3及第4顺位，一口气拿下了76人后卫艾治琴比（VJ Edgecombe）及塘鹅前锋迪力克昆（Derik Queen）。

今届新秀赛采用迷你锦标赛的模式，21名NBA新秀和二年级球员由「甜瓜」安东尼、麦基迪、卡达分别组建三支球队，第四支队伍则由发展联盟精英球员组成，由前NBA球员奥斯汀李华士（Austin Rivers）挂帅。4支球队将展开准决赛，由安东尼队对阵李华士队，麦基迪队对上卡达队，率先到达40分的一方晋级；决赛则以率先取得25分为胜方，获得新秀赛冠军的球队将会获得全明星正赛的参赛资格。

🌟 The 2026 Castrol Rising Stars rosters! 🌟



The four teams, led by honorary coaches Carmelo Anthony, Vince Carter, Tracy McGrady and Austin Rivers, will compete in the Castrol Rising Stars mini tournament on Friday (2/13) at 9:00pm/et on Peacock. pic.twitter.com/nmt6wLp75E — NBA (@NBA) January 28, 2026

三支由名宿领军的队伍名单如下：

安东尼队（Team Melo）： 法拉格（独行侠）、谢帕德（Reed Sheppard，火箭）、卡斯度（Stephon Castle，马刺）、哈柏（Dylan Harper，马刺）、费亚斯（Jeremiah Fears，塘鹅）、克林根（Donovan Clingan，拓荒者）、梅利波尔斯（Collin Murray-Boyles，速龙）。

麦基迪队（Team T-Mac）： 肯尼普（黄蜂）、韦尔（Kel'el Ware，热火）、庄逊（Tre Johnson，巫师）、沙亚（Alex Sarr，巫师）、A米曹（Ajay Mitchell，雷霆）、泰臣（Jaylon Tyson，骑士）、史宾沙（Cam Spencer，灰熊）。

卡达队（Team Vince）： 艾治琴比（76人）、迪力克昆（塘鹅）、佐治（Kyshawn George，巫师）、布泽利斯（Matas Buzelis，公牛）、迪文（Egor Demin，篮网）、哥维特（Cedric Coward，灰熊）、韦尔斯（Jaylen Wells，灰熊）。

至于第4支参赛队伍则全数由发展联盟（G League）球员组成，名单由2025年选秀第16顺位的拓荒者中锋杨瀚森，以及第30顺位的快艇中锋尼达侯沙（Yanic Konan Niederhauser）领军。