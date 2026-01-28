NBL｜香港⾦⽜荃湾主场大炒「全华班」贵州猛龙 喜迎13连胜

香港⾦⽜周二（27 ⽇）于 2025-26 年全国男⼦篮球联赛（NBL）再度在荃湾出击，凭借多点开花的进攻火⼒及严密防守，主场86：55⼤胜贵州猛龙，将连胜纪录扩⾄13场，继续保持不败之⾝，稳守联赛榜⾸位置。

香港⾦⽜今仗派出厄特尔⼆世（Michael Ertel II）、刁展望、侯天⼀、孙晨然及阿诺斯克（E.J. Anosike）正选上阵。今场为双⽅今季第⼆次交锋，两军曾于揭幕战碰头，当时香港⾦⽜以107：78⼤胜对⼿。是役再度交⼿，贵州猛龙的三名外援分别因需要办理外国人在华居留许可而暂时不得离开中国大陆地区而缺席，还有一位外援则因停赛同样无缘今场比赛。贵州猛龙惟有以「全华班」出战，且上阵名单仅有9人。对手实力较弱，香港金牛亦于开赛就牢牢掌控战局。

贵州猛龙今仗因为外援无法到场，惟有以「全华班」阵容应战。贵州猛龙微信公众号截图

比赛初段，阿诺斯克率先于篮底打开纪录，刁展望其后多次突破禁区取分，并曾于⼀次抢截后快攻入樽，表现相当抢眼。配合厄特尔⼆世外线命中三分球，香港⾦⽜开局即打出⼀段13：0的攻势。后备入替的董健亦有精彩⾛篮得⼿，并与吴委峻各命中⼀记三分球，气势⼗⾜。主队在进攻端得⼼应⼿之余，防守端同样交⾜功课，⾼压防守成功限制贵州猛龙的进攻，全节仅让对⼿取得7分，⾸节结束香港⾦⽜以 21：7⼤幅领先。

第⼆节初段，阿诺斯克多次凭个⼈能⼒强攻得⼿，其中⼀记「In your face」入樽更博得全场掌声。不过，贵州猛龙其后外线⼿感火热，单节三分球9射6中，⼀度将分差收窄⾄个位数。香港⾦⽜靠吴委峻轰入两记三分球，加上唐才育亦在外线建功，半场结束主队仍以46：35保持双位数领先优势返回更衣室。

阿诺斯克奉献精彩的隔人暴扣。杨功煜摄

换边后，香港⾦⽜重掌比赛节奏，阿诺斯克与刁展望先后挺⾝⽽出，各⾃贡献5分，率队打出⼀段10：4攻势。其后厄特尔⼆世接管战局，内外开⼸，与阿诺斯克同样单节独取7分，带领香港⾦⽜第三节以21：10占尽上风，将分差再次拉开⾄20分以上。

进入最后⼀节，香港⾦⽜先由厄特尔⼆世跳投得2分，随后董健轰入两记三分球，唐才育与吴委峻亦相继于外线建功，合⼒打出⼀段14：2的攻势，⾸次将分差扩⼤⾄30分以上，奠定胜局。杨瑞鸿亦在尾段上阵并射入⼀记三分球锦上添花，最终香港⾦⽜⼤胜贵州猛龙86：55。

香港⾦⽜本场共有5名球员得分上双，其中阿诺斯克取得全队最⾼的19分，并抢下11个篮板，交出「双双」。吴委峻三分球6投4中攻入 12 分，厄特尔⼆世同样贡献12 分；刁展望取得15分，董健亦有11分进帐。值得一提的是，美臣钟斯今场出战14分钟，得到3篮板4助攻2抢断的数据，没有得分更没有一次出手。但他在场上串联全队，积极防守的态度，令大家不禁叹服，作为全队履历最好的球员，他依然愿意全情投入于防守和助攻，不贪图数据，令人尊重。

美臣钟斯今仗承担很多防守和传球的任务。杨功煜摄

香港⾦⽜主教练解立彬表⽰：「第⼆节的时候，对⼿命中了很多⾼难度的三分球，但下半场我们也在防守上给予对⽅更⼤的强度。虽然球队最近的状态有起伏，但我们仍然坚定不移地朝同⼀个⽅向进发。希望⼤家能继续保持专注，打好新年前的两场常规赛。」

香港⾦⽜将于周四作客上海⽞⿃，下周⼆（2⽉3⽇）回归福⽥主场斗盐南苏科雄狮。