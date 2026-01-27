NBA｜残阵勇士攻防崩盘半场竟无一人上双83：108惨败木狼

周一晚残阵出击的勇士，在缺少3大核心史堤芬居利（Stephen Curry） ，戴文格连（Draymond Green）和占美拔拿（Jimmy Butler）悉数缺阵下，攻防体系全面失灵，终以83：108惨败于木狼，更成全对手终结五连败。

勇士3大核心球员，因右膝髌骨股骨发炎缺阵的史堤芬居利，背痛无法出战的戴文格连和右膝前十字韧带受伤的占美拔拿，在缺少3大核心球员的情况下，勇士进攻端全面失准，全队三分球手感冰冷，39次出手仅命中9球，命中率低至23.1%，创下赛季新低。尽管新秀普辛斯其（Brandin Podziemski）奋力攻下12分并抓下7个篮板球，另一新星基·山度士（Gui Santos）亦有11分10篮板球的双十表现，然整体火力匮乏，上半场竟无一人得分上双，替补阵容全场仅得12分，难以填补主力留下的巨大真空。

比赛初段，木狼手感冰冷，12射仅2中，三分球8射1中，让勇士趁机打出一波13：0的攻势，取得16：8的领先。然而战局在第二节风云突变，首节仅得3分的兰度（Julius Randle）单节爆发独取10分，带领球队于该节末段打出一波决定性的21：4猛攻，一举扭转局势，半场结束时已以53：38取得15分领先。木狼第三节打完已有五人得分上双，带著18分领先进入末节，并一度将分差扩大到32分，让比赛提前进入垃圾时间。勇士最终以83：108败木狼，终结了木狼五连败 。