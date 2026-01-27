Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜残阵勇士攻防崩盘半场竟无一人上双83：108惨败木狼

篮球天地
更新时间：15:59 2026-01-27 HKT
发布时间：15:59 2026-01-27 HKT

周一晚残阵出击的勇士，在缺少3大核心史堤芬居利（Stephen Curry） ，戴文格连（Draymond Green）和占美拔拿（Jimmy Butler）悉数缺阵下，攻防体系全面失灵，终以83：108惨败于木狼，更成全对手终结五连败。 

勇士3大核心球员，因右膝髌骨股骨发炎缺阵的史堤芬居利，背痛无法出战的戴文格连和右膝前十字韧带受伤的占美拔拿，在缺少3大核心球员的情况下，勇士进攻端全面失准，全队三分球手感冰冷，39次出手仅命中9球，命中率低至23.1%，创下赛季新低。尽管新秀普辛斯其（Brandin Podziemski）奋力攻下12分并抓下7个篮板球，另一新星基·山度士（Gui Santos）亦有11分10篮板球的双十表现，然整体火力匮乏，上半场竟无一人得分上双，替补阵容全场仅得12分，难以填补主力留下的巨大真空。 

比赛初段，木狼手感冰冷，12射仅2中，三分球8射1中，让勇士趁机打出一波13：0的攻势，取得16：8的领先。然而战局在第二节风云突变，首节仅得3分的兰度（Julius Randle）单节爆发独取10分，带领球队于该节末段打出一波决定性的21：4猛攻，一举扭转局势，半场结束时已以53：38取得15分领先。木狼第三节打完已有五人得分上双，带著18分领先进入末节，并一度将分差扩大到32分，让比赛提前进入垃圾时间。勇士最终以83：108败木狼，终结了木狼五连败 。 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
7小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
4小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
7小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
02:20
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
7小时前
钟柔美男女关系复杂 《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果 绝密校园生活揭秘
钟柔美男女关系复杂  《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果  绝密校园生活揭秘
即时娱乐
6小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
4小时前