Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜高比逝世6周年 艾荣维迪艾华逊等巨星发文悼念一代传奇

篮球天地
更新时间：15:24 2026-01-27 HKT
发布时间：15:24 2026-01-27 HKT

时光飞逝，转眼间NBA传奇巨星高比拜仁（Kobe Bryant）离世已经6年。美国时间2020年1月26日，一场直升机意外带走了这位「紫金军团」灵魂人物及其爱女吉安娜（Gianna Bryant），噩耗震惊全球。今日正值高比忌辰，篮坛众星纷纷在社交平台发文，缅怀这位英年早逝的「黑曼巴」。

六年前的今日，高比与二女Gianna及其他7名乘客在直升机事故中不幸罹难，享年41岁。尽管悲剧已过去6载，但篮球界对他的思念从未止息。多位传奇球星今日齐声悼念，「闪电侠」维迪（Dwyane Wade）发布短片回顾与高比的故事，并感性写道：「世界停顿后的六年。这两位传奇之间的对决、尊重和爱永恒不变。曼巴永存（Mamba forever）。」艾华逊（Allen Iverson）亦在社交媒体发文致意。

被视为「高比门徒」的独行侠球星艾荣（Kyrie Irving）亦更新动态，缅怀高比、吉安娜及所有在该次事故中丧生的人；适逢49岁生辰的「半人半神」卡达（Vince Carter）则写道：「仅以此文缅怀这群逝去的天使。」

官方悼念活动同样庄重，湖人官方社交平台写下：「曼巴精神永存」；国际篮联（FIBA）官方帐号留言：「永远怀念你。」此外，湖人同日作客芝加哥公牛，公牛主场联合中心的大萤幕特别播放致敬片段，向这位传奇巨星致以崇高敬意。

高比自1996年加入NBA，20载职业生涯全数奉献予洛杉矶湖人，期间带领球队5度登上总冠军宝座。个人荣誉方面，他曾获1次常规赛MVP、2次总决赛MVP，并15次入选最佳阵容。

这位在退役战狂轰60分为生涯画下完美句号的传奇，虽已入选名人堂及获选NBA历史75大球星，其8号及24号球衣亦已被湖人退役，但他对篮球发展的贡献与「曼巴精神」，将永远留在球迷心中。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾国衞以健康理由辞任局长 有更多官员离任？李家超：传闻不正确、不攻自破 无计划再换司局长
02:20
曾国衞前列腺癌指数高辞任局长 更多官员离任？李家超：传闻不正确 无计划再换司局长
政情
7小时前
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
​​​​​​​Pizza-BOX全线结业！半年连执3间 高峰期拥14分店 网民：有啲唏嘘
饮食
4小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
7小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
巴士安全带新例变「姻缘带」？港女被邻座阿叔扣错安全带 网民爆笑献策：互相紧扣！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
02:20
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
政情
7小时前
钟柔美男女关系复杂 《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果 绝密校园生活揭秘
钟柔美男女关系复杂  《东周刊》独家直击骚玉腿喂生果  绝密校园生活揭秘
即时娱乐
6小时前
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
曾国衞因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
曾国衞免职｜因健康理由辞任局长 前列腺癌指数高于多少恐中招？小便现4征兆须留神
保健养生
4小时前