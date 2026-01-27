NBA｜高比逝世6周年 艾荣维迪艾华逊等巨星发文悼念一代传奇

时光飞逝，转眼间NBA传奇巨星高比拜仁（Kobe Bryant）离世已经6年。美国时间2020年1月26日，一场直升机意外带走了这位「紫金军团」灵魂人物及其爱女吉安娜（Gianna Bryant），噩耗震惊全球。今日正值高比忌辰，篮坛众星纷纷在社交平台发文，缅怀这位英年早逝的「黑曼巴」。

六年前的今日，高比与二女Gianna及其他7名乘客在直升机事故中不幸罹难，享年41岁。尽管悲剧已过去6载，但篮球界对他的思念从未止息。多位传奇球星今日齐声悼念，「闪电侠」维迪（Dwyane Wade）发布短片回顾与高比的故事，并感性写道：「世界停顿后的六年。这两位传奇之间的对决、尊重和爱永恒不变。曼巴永存（Mamba forever）。」艾华逊（Allen Iverson）亦在社交媒体发文致意。

被视为「高比门徒」的独行侠球星艾荣（Kyrie Irving）亦更新动态，缅怀高比、吉安娜及所有在该次事故中丧生的人；适逢49岁生辰的「半人半神」卡达（Vince Carter）则写道：「仅以此文缅怀这群逝去的天使。」

官方悼念活动同样庄重，湖人官方社交平台写下：「曼巴精神永存」；国际篮联（FIBA）官方帐号留言：「永远怀念你。」此外，湖人同日作客芝加哥公牛，公牛主场联合中心的大萤幕特别播放致敬片段，向这位传奇巨星致以崇高敬意。

高比自1996年加入NBA，20载职业生涯全数奉献予洛杉矶湖人，期间带领球队5度登上总冠军宝座。个人荣誉方面，他曾获1次常规赛MVP、2次总决赛MVP，并15次入选最佳阵容。

这位在退役战狂轰60分为生涯画下完美句号的传奇，虽已入选名人堂及获选NBA历史75大球星，其8号及24号球衣亦已被湖人退役，但他对篮球发展的贡献与「曼巴精神」，将永远留在球迷心中。