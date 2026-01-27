NBA｜当积狂飙46分带领球队以129：118胜公牛 65场速破2000分创湖人历史

湖人队超级巨星当积（Luka Doncic）周一全场狂轰46分，带领球队以129：118客场击败近期气势如虹的公牛。今场更让当积以仅65场比赛，成为湖人达成2000分最快的球员。

Quickest Laker to hit 2,000 with the squad (65 games) 🤯 pic.twitter.com/emJ7XmRaGQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 27, 2026

当积全场三分线14射8中，命中率高达57.1%，整场比赛他的命中率刚好6成。全场狂轰46分、11次助攻及7个篮板球。今场过后，当积正式突破生涯2000分大关。仅用65场比赛达成此成就，让他超越诸多湖人前辈，成为队史「最快2000分先生」

今场比赛关键转折出现在首节末段，湖人打出一波凌厉的25：6攻势，一举扭转开局形势并将气势延续至第二节。次节八村垒(Rui Hachimura) 快攻灌篮得手，助湖人将比分拉开至69：47，分数差扩大至20分。尽管公牛一度在半场结束前回敬7：0，将分差缩小至69：56，但当积上半场已高效贡献17分8助攻，为胜利奠基。

易篮后公牛展开反扑，第三节剩6分42秒时，凭借贺斯域治（Nikola Vucevic）两罚全中，一度将比分追近至80：81。危急时刻，当积再度展现巨星价值，先是两罚全中，随后助攻八村垒（Rui Hachimura）命中关键三分，率队打出9：0攻势重掌节奏。该节当积9射6中独取20分，带领湖人以104：89的绝对优势进入末节，彻底扑灭公牛反扑气焰。最终湖人在当积 （Luka Doncic）全场最高46分的带领下129：118痛击寻求5连胜的公牛。