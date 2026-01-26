NBA｜暴雪肆虐美国多州 金块战灰熊、独行侠战公鹿延期 改期时间待定

受强烈冬季风暴影响，美国多地出现危险出行状况，NBA今日两场赛事临时宣布延期，分别为丹佛金块作客孟菲斯灰熊，以及达拉斯独行侠作客密尔沃基公鹿。联盟暂未公布改期日期。

距离金块对灰熊原定开赛时间不足三小时，NBA官员因孟菲斯地区恶劣天候决定延后赛事。当地自周六清晨起持续降雪、霰雪及冻雨，至周日早上仍未缓和。金块、灰熊及裁判团队均已抵达孟菲斯，但考量安全风险，最终决定延期。至于公鹿主场迎战独行侠，原定美东时间周日晚上7时开打，但独行侠受航班影响，周六晚及周日均未能飞抵密尔沃基，赛事因此延后。

受风暴影响，NBA亦调整周一两场比赛开赛时间：印第安纳溜马作客亚特兰大鹰队提前至美东时间下午1时30分（原为晚上7时30分）；费城76人作客夏洛特黄蜂提前至下午3时（原为晚上7时）。

据悉，孟菲斯地区冻雨在电线及树木上结冰，导致大范围停电及道路受阻，当局呼吁市民避免外出，低温与夹杂霜雪的天气更引发「再结冰」现象，行车风险倍增。金块表示将视孟菲斯国际机场情况，争取于周日离开；球队计划周二返回主场迎战底特律活塞。灰熊则原定周一作客休士顿火箭。

受恶劣天气波及，联盟紧急调度以保障球队及球迷安全，后续赛程安排有待官方进一步更新。