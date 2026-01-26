NBA｜居利生涯累积得分与皮亚斯并列19 率军勇士以111:85大胜木狼
NBA周日勇士作客「挑机」木狼，但被客队抢尽风头，先有史堤芬居利（Stephen Curry)攻入26分兼生涯得分反超塞尔特人名宿约翰哈夫力哲（John Havlicek)，与皮亚斯（Paul Pierce)并列第19，更带队以111:85大胜狼队。
居利大创生涯里程碑 总得分并列皮亚斯
勇士目前阵中2大将拔拿(Jimmy Butler III)和古明加(Jonathan Kumminga)双双伤出，但今场上半场都仍与木狼打得有来有回，上半场勇士就以47:46仅领先木狼1分，但易篮后风云变色，勇士先在第三节单节狂轰38分后，将比数拉开至85:63，末节再有居利仅出战不足5分钟便攻入9分提早「打咭」收工，最终勇士以111:85大胜木狼。
勇士巨星射手「咖哩哥」今日攻入26分7篮板，在生涯积分榜上以26397分超越绿军名宿哈夫力哲，与另一位绿军名宿并列第19位，目前与排18的邓肯的26496分仅差99分，今季有望再升一名。另外穆迪（Moses Moody）也贡献了19分8篮板。木狼方面，「狼王」安东尼爱华士（Anthony Edwards）今战攻入全场最高的32分外加11篮板，迪云斯素（Donte DiVincenzo）也打入22分7篮板。
