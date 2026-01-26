NBA｜雷霆主场爆冷不敌速龙 SGA末节仅得3分 卫冕军吞两连败（有片）

卫冕冠军雷霆主场再告失守，今日以101：103不敌近况火热的速龙，连续两场落败，今季累计第10败，彻底无缘追平勇士于2016年创下的常规赛73胜9负历史最佳战绩。速龙后卫曲奇利（Immanuel Quickley）表现抢眼，全场攻入23分并抓下11个篮板，末段在剩余8.2秒冷血两罚全中锁定胜局，助球队豪取四连胜。

Raptors/Thunder tonight? AMAZING!



🍿 IQ puts TOR up by 4 with 1:16 left

🍿 Chet brings OKC within 1 with 57.2 left

🍿 Barnes' swat & tap back seals TOR W



What a game! pic.twitter.com/TvzPxTJuS4 — NBA (@NBA) January 26, 2026

速龙上半场手感不俗，以64：60领先，同时成功压制雷霆核心基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA），令其半场仅5投2中取得9分。不过第三节SGA火力全开，助雷霆一度以68：66反超，个人单节再添12分，雷霆以81：79进入末节。末节风云突变，速龙在101：99领先之际，班斯（Scottie Barnes）关键封阻贺姆格连（Chet Holmgren）近距离抛投，队友随即保护篮板；其后曲奇利博得犯规并两罚命中，将分差拉至两球。雷霆最后一攻未能把握，速龙终以两分险胜而回。

雷霆无缘追平勇士神迹

雷霆本季曾以24胜1负强势开局，被看高有望挑战勇士73胜的神迹，惟近期战绩回落且伤兵问题雪上加霜。此役主力谢伦威廉士（Jalen Williams）、夏顿史甸（Isaiah Hartenstein）及第六人A米曹（Ajay Mitchell）因伤缺阵，后卫华莱士（Cason Wallace）更在比赛中左腹股沟不适退场。球队近两仗连续不敌东部包尾的溜马与东部第三的速龙，本季第二度陷入连败，追平73胜的希望正式破灭。

SGA疑似不满球队表现

数据方面，SGA全场11投8中，效率不俗，交出24分、3篮板、6助攻，个人连续至少20分场次增至117场，位列NBA史上第二长；不过他末节仅得3分且只出手一次，终场哨响后亦迅速返回更衣室，疑似不满球队今仗表现。赛后SGA表示：「我们一直掌控比赛节奏，进攻端也创造了不少好机会。他们今晚只有103分，通常这个分数对我们而言足以取胜。只能说，今晚是运气不佳的一夜。」