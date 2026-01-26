Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆主场爆冷不敌速龙 SGA末节仅得3分 卫冕军吞两连败（有片）

篮球天地
更新时间：14:47 2026-01-26 HKT
发布时间：14:47 2026-01-26 HKT

卫冕冠军雷霆主场再告失守，今日以101：103不敌近况火热的速龙，连续两场落败，今季累计第10败，彻底无缘追平勇士于2016年创下的常规赛73胜9负历史最佳战绩。速龙后卫曲奇利（Immanuel Quickley）表现抢眼，全场攻入23分并抓下11个篮板，末段在剩余8.2秒冷血两罚全中锁定胜局，助球队豪取四连胜。

速龙上半场手感不俗，以64：60领先，同时成功压制雷霆核心基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA），令其半场仅5投2中取得9分。不过第三节SGA火力全开，助雷霆一度以68：66反超，个人单节再添12分，雷霆以81：79进入末节。末节风云突变，速龙在101：99领先之际，班斯（Scottie Barnes）关键封阻贺姆格连（Chet Holmgren）近距离抛投，队友随即保护篮板；其后曲奇利博得犯规并两罚命中，将分差拉至两球。雷霆最后一攻未能把握，速龙终以两分险胜而回。

雷霆无缘追平勇士神迹

雷霆本季曾以24胜1负强势开局，被看高有望挑战勇士73胜的神迹，惟近期战绩回落且伤兵问题雪上加霜。此役主力谢伦威廉士（Jalen Williams）、夏顿史甸（Isaiah Hartenstein）及第六人A米曹（Ajay Mitchell）因伤缺阵，后卫华莱士（Cason Wallace）更在比赛中左腹股沟不适退场。球队近两仗连续不敌东部包尾的溜马与东部第三的速龙，本季第二度陷入连败，追平73胜的希望正式破灭。

SGA疑似不满球队表现

数据方面，SGA全场11投8中，效率不俗，交出24分、3篮板、6助攻，个人连续至少20分场次增至117场，位列NBA史上第二长；不过他末节仅得3分且只出手一次，终场哨响后亦迅速返回更衣室，疑似不满球队今仗表现。赛后SGA表示：「我们一直掌控比赛节奏，进攻端也创造了不少好机会。他们今晚只有103分，通常这个分数对我们而言足以取胜。只能说，今晚是运气不佳的一夜。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
6小时前
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
旅游
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
饮食
2026-01-25 10:00 HKT
03:05
巴士安全带︱议员承认低估民间反应：初衷为安全 审议时关注第二样嘢 倡半年后检讨
社会
5小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
影视圈
2026-01-25 09:00 HKT
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
大棋盘︱陈家珮料成新守则第一滴血 同僚一特殊原因 求直接告危驾免「累街坊」？
政情
7小时前
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
中年好声音4丨刘佩玥化身「猫女郎」出战？网民凭三大线索锁定身份：笑声都一样
影视圈
17小时前
卡尼早前访华，会晤习近平。卡尼表明，无意寻求与中国达成自由贸易协定。美联社
回应特朗普加征关税威胁 卡尼：无意与中国达成自由贸易协定
即时国际
7小时前
非礼「奇招」摸玻璃扮扶手 屯马线港妈挨门边惨遭推臀部 怒揭恶行后色狼反应一绝｜Juicy叮
非礼「奇招」摸玻璃扮扶手 屯马线港妈挨门边惨遭咸猪手 怒揭恶行后色狼反应一绝｜Juicy叮
时事热话
6小时前
游客登八达岭长城游览。中新社
跟团游北京︱六旬汉连续两日凌晨集合猝死 家属提告获赔¥35万
即时中国
18小时前