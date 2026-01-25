NBA｜湖人惊险逆转独行侠 当积再挫旧主 占士末节发威定胜局

湖人作客达拉斯上演过山车戏码。紫金军团上半场一度领先14分，惟第三节末至第四节初被独行侠打出猛烈攻势，竟被反压至落后15分。关键时刻，两大巨星发力救主——勒邦·占士（LeBron James）末节狂取11分，而当积（Luka Doncic）全场缴出33分、8篮板、11助攻的准「大三元」，带领湖人回敬一波37：23，最终以116：110击退独行侠。

湖人开局占优，上半场长时间掌控节奏，一度扩大至双位数领先。不过易边后风云突变，独行侠在第三节尾段连番外围命中，打出41：14的凌厉高潮，瞬间把半场14分劣势倒过来，第四节初更握有15分优势。正当主场球迷气势如虹，湖人临危不乱，逐步把分差蚕食。

末节最后七分钟成为胜负分水岭。勒邦在开局手感冰冷、正负值一度跌至-28之下，关键时刻火力全开，单节包办11分，个人全场收获17分；当积则持续串连攻势，多次与队友完成挡拆与外传，帮助湖人打出决胜波，成功完成15分大逆转。最终湖人以6分之差带走胜利。

值得一提的是，这是当积自震撼交易转投洛杉矶后，第四度面对旧主独行侠，并保持全胜。赛后他谈到第二次重返达拉斯，坦言百感交集，甚至在半场休息时间，习惯性的返回独行侠的更衣室：「相信我，这次回到达拉斯我还是有情绪，但确实比第一次轻松一些。球迷对我的爱是不可思议的，我在这里还有很多朋友，不只是球员，还有其他人，所以我真的很开心可以回来。」