NBA｜奇文亨特三分绝杀塞尔特人 公牛以胜仗贺路斯球衣荣休

周六NBA公牛对塞尔特人，公牛于联合中心主场凭借后卫奇文亨特（Kevin Huerter）在终场前的一记压哨三分绝杀，最终以114：111力克东岸劲旅塞尔特人。赛后，球队更为前MVP、芝加哥之子戴历路斯（Derrick Rose）举行了盛大的1号球衣荣休仪式，为这个充满戏剧性的夜晚画上完美句号。

亨特压哨绝杀致敬前辈

在为「飙风玫瑰」路斯举行球衣荣休仪式的特别日子，公牛全队将士用命，誓要以一场胜利为前辈献礼。比赛过程一如预期般激烈，双方战至最后一刻仍难分高下。

完场前20秒，公牛仍领先111：109，但高比韦特（Coby White）的上篮失手，给了塞尔特人追平的机会。谢伦布朗（Jaylen Brown）把握机会在比赛仅剩14秒时切入上篮得手，将比分扳平。

公牛在最后一个暂停后，将球交到亨特手上，这位赛前特意穿上路斯1号球衣到场的后卫不负众望，在比赛结束前不足一秒，于底角命中致命三分，绝杀对手，引爆全场。

此役，公牛全队多点开花，高比韦特攻入22分，并命中5记三分球，胡斯域（Nikola Vucevic）贡献16分。而塞尔特人的谢伦布朗空砍全场最高的33分，亦难阻球队输波。

1号球衣高挂联合中心

赛后的球衣荣休仪式将气氛推向高潮。路斯的1号球衣缓缓升起，与米高佐敦（Michael Jordan）、柏宾（Scottie Pippen）、谢利史龙（Jerry Sloan）及卜路夫（Bob Love）等传奇名宿的球衣并列，成为队史第五位获此殊荣的球员。这位昔日带给芝加哥无限希望的MVP，在家乡父老面前，正式名留青史。

佐敦柏宾拍片祝贺

而米高佐敦和柏宾各自拍摄一条短片祝贺路斯，佐敦于片中说：「我期待著来到联合中心球馆，看到你的球衣和我的球衣并排悬挂，我为你感到骄傲，祝贺你和你的家人。」柏宾亦在片中表示：「路斯，恭喜你！你完美地诠释了芝加哥公牛队的精神。感谢你对这座城市的信任，感谢你倾尽所有，感谢你激励了下一代。一日公牛，终身公牛。恭喜你，我的兄弟，和我的球衣一样，一起被挂上来吧。」

