NBA｜公鹿输波兼伤主将 「字母哥」右小腿受伤恐至少缺阵一个月

公鹿周五主场以100：102败给金块，不仅输掉一场关键对决，更折损了阵中王牌球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）。这位两届MVP在比赛中因右小腿受伤提前退场，赛后他悲观预测，自己可能需要因此休养四到六个星期。

首节已受伤 坚持作战

「字母哥」的伤势在比赛第一节便已出现，当时他曾返回更衣室接受治疗，随后右小腿缠上绷带重返赛场。尽管受伤患困扰，他仍然坚持作赛，直至比赛末段实在无法移动，才被逼离场。他说：「我在比赛大部分时间都感觉到痛楚，但我不想停止比赛，到了最后我真的动不了，所以我必须停下来。」他透露，这次受伤的感觉与本季早些时候让他缺阵的另一次小腿伤势相似，并预计将于当地时间周六接受磁力共振（MRI）检查，以确定伤势严重程度。字母哥解释：「根据我在NBA的经验，他们（MRI结果）可能会告诉我，我的小腿比目鱼肌撕裂了。」

李华士：他本不该上场

对于让「字母哥」带伤作战，公鹿主帅李华士（Doc Rivers）承认，他在下半场已多次察觉到爱将的腿部有异样。他说：「我问了我们的医疗团队五次，就我个人而言，我不喜欢我眼睛所看到的情况，但安迪杜古普非常坚决地要留在场上。」

安迪杜古普解释了他当时的想法：「对我来说，要停止比赛并且无法移动，那是极度痛苦的。我只是想留在场上，尽我所能，以任何方式影响比赛，无论是传球、抢篮板，还是任何我能做的事情。」

字母哥又估计需要养伤四至六星期：「回归的时间点大概会是二月底、三月初。希望到时候球队仍能处于一个可以争夺季后赛附加赛，甚至是季后赛席位的位置。」