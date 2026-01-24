NBL｜香港⾦⽜启德主场反胜⻑沙 开季豪取12连胜 周⼆再临荃湾

香港⾦⽜周五（23 ⽇）于 2025-26 年全国男⼦篮球联赛（NBL），⾸次在启德体艺馆（习艺坊） 出战，在全场爆满的球迷⽀持下，主场以 87：69 反胜劲旅⻑沙勇胜，豪取开季 12 连胜，继续成为今季联赛唯⼀保持不败的球队，稳守榜⾸位置。

阿诺斯克得到14分。香港金牛图片

厄特尔⼆世得到13分8篮板。香港金牛图片

美⾂钟斯成为「第四节先⽣」，三分球4投3中，单节独得15分，全场得到26分。香港金牛图片

孙晨然今日在第四节射入关键三分。香港金牛图片

今仗适逢香港⾦⽜加入 NBL 联赛以来的第 100 场比赛（包括常规赛及季后赛），对球队⽽⾔别具意义。因此，即使⾯对不少挑战，球队仍积极争取在香港出赛。总经理孙欣伟表⽰：「今次能够在启德体艺馆（习艺坊）出战，确实得来不易，过程中需要就场地档期、场馆各项后勤及技术安排作出多⽅⾯协调。由于准备时间有限，球队需于比赛前⼀⽇完成场地交接及场地搭建⼯作，相关安排在时间、⼈⼒及资源投放上均较以往增加，整体营运成本亦相应上升。尽管如此，球队始终将香港球迷放在⾸位。只要能够争取在本地作赛，为球迷提供现场观赛的机会，香港⾦⽜均愿意承担额外成本及投放更多资源。未来，球队将继续与各相关单位保持紧密沟通，期望创造更多在港举办赛事的机会，回馈球迷⽀持，并推动本地职业篮球的持续发展。」

香港⾦⽜今仗派出刁展望、卢艺文、孙晨然、美⾂钟斯（Mason Jones）及巴尔文（Ondřej Balvín）先发上阵。今场是上季总决赛的翻版，赛事如预期非常紧凑。开局香港⾦⽜得分慢热，虽然刁展望以两记罚球先开纪录，但球员投篮⼿感⽋佳且出现失误，让⻑沙勇胜打出⼀波 10：0 攻势，香港⾦⽜⼀度以 2：10 落后。随后孙晨然轰入三分球⽌⾎，加上巴尔文在禁区强攻取得「2+1」攻势，为球队赢回不少气势，同时将比分追贴⾄ 10：15。美⾂钟斯其后挺⾝⽽出，担起进攻责任，单节攻下 7 分，⾸节结束香港⾦⽜以 24：27 稍落后。

次节，香港⾦⽜主要依靠厄特尔⼆世（Michael Ertel II）与阿诺斯克（E.J. Anosike）以个⼈能⼒突入得分，但整体仍⼿感冰冷，全节仅得 14 分，以 14：18 再失⼀节，半场以 38：45 落后返回更衣室。上半场香港⾦⽜三分球 16 投仅 2 中，对⼿则 18 投 9中，成为落后的主要原因。幸好在篮板⽅⾯表现不俗，特别是抢下 10 个进攻篮板，让比分⼀直紧咬。

换边后，经主教练解立彬于半场的调整，香港⾦⽜攻防两端均较前两节有明显改善。因三分命中率偏低，球队改以突破切入禁区为主，张祖铭、阿诺斯克、厄特尔⼆世与巴尔文多次切入篮下得分，采取多点进攻。第三节后段，香港⾦⽜打出⼀波 13：1 的攻势，成功反超以 59：57 领先。

进入最后⼀节，香港⾦⽜⼠气⾼昂，美⾂钟斯成为「第四节先⽣」，三分球 4 投 3 中，单节独得 15 分，个⼈得分甚⾄多于对⼿整节的 12 分。最终香港⾦⽜以 87：69 反胜⻑沙勇胜，开季连胜场数扩展⾄ 12 场。

香港⾦⽜本场共有 4 名球员得分上双，美⾂钟斯取得全队最⾼ 26 分，阿诺斯克 14 分，厄特尔⼆世 13 分，巴尔文交出 11 分 13 篮板的「双双」。

香港⾦⽜主教练解立彬表⽰：「我们在这场比赛的前三节都是非常被动，上半场防守端出现⼀些状况后，进攻⽅⾯也变得比较焦急。另外，第⼀次打启德这个场地，球员有些紧张，幸⽽第三节后半段及第四节，⼤家在防守⽅⾯的强韧度，⼀点点建立起赢球的优势，所以，非常感谢球员的拼搏。」