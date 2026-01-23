高比81分传奇廿载 前速龙主帅米曹叹服：倾尽防守仍无解 拒用伤人手段 他是一位史上最伟大的球员

20年前的1月22日，已故传奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）在洛杉矶对阵速龙一役，独取惊世骇俗的81分，创下现代篮球单场得分第二高纪录。当年速龙的教练米曹（Sam Mitchell）近日重温旧役，坦言球队已用尽方法，仍无法阻挡他的爆发，并强调以伤害球员的方式取胜绝非篮球之道。

米曹：我尝试了能想到的所有策略 我们努力过也已尽力

当年执教速龙的米曹近日受访，表示该役赛前并未引起太大关注，因两队当时战绩平平。速龙上半场表现出色，以63：49领先，命中率更高达65%。然而，高比在下半场彻底接管比赛。米曹清晰记得第三节初段一幕：「高比停顿了一下，做了三次假动作，然后完全反方向转身，他出手了一记后仰跳投。球空心入网。我简直无法理解他是怎么保持平衡完成这些动作的 。 」米曹表示，球队先后尝试单防、包夹及联防，动用八名不同球员防守高比，皆无效果。「我尝试了能想到的所有防守策略，」他说，「如果有人质疑，那就回去看比赛吧。我知道我们努力过，队员都已尽力。」

米曹拒绝以粗暴犯规阻止高比 必须体面地接受失败

对于有人提议应以粗暴犯规阻止高比得分，米曹断然拒绝：「派人上场狠狠犯规，让他受伤？我以前是职业球员，现在是教练。我对一个状态火热的球员的策略，竟然是派人去伤害他？这算什么比赛？这算什么篮球？ 」他认为必须体面地接受失败，「当一名球员打出如此纯粹、精彩的比赛，不喷垃圾话、不炫耀，只是以实力赢球，你就该尊重他。」

最后高比该场46射28中，三分球7射全中，罚球20中18，下半场更独取55分，率湖人以122：104逆转。多年后，米曹与高比重逢并畅谈。米曹回忆高比当时说：「那晚没人能阻止我，篮框如大海般宽阔。若我得81分却输球，人们会说我自私。但我与众不同之处，在于我的目标是赢球。」米曹感慨道：「我已经释怀了，那可是高比拜仁 ，一位史上最伟大的球员。那晚无论对手是谁，他都能拿到81分。」