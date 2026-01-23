NBA｜占士当积合轰55分仍白忙 快艇击退湖人赢出「洛城内战」

NBA周四再度上演「洛杉矶内战」，由快艇主场迎战同城的湖人，主队曾一度握在26分优势，但「紫金军团」突然爆发一度有机会迎转，但最终快艇成功守住客队反扑以112:104胜出这场同城打吡。

占士当积合轰55分「白做」 湖人「洛城内战」不敌快艇

湖人今日作客踢馆同城的快艇，「紫金军」在里夫斯(Austin Reaves)还在养伤期间火力大打折扣，反观快艇在李安纳(Kawhi Leonard)复出后打出不错开局，凭着夏登(James Harden)和李安纳上半场分别攻下入10分和14分下，取得64:47的领先。易篮后主队延续好手感，一度将比数拉开至26分差距，但之后湖人及时调整，再加上占士(LeBron James)和当积(Luka Doncic)爆发接连得分将差距收窄至14分，到决胜节湖人延续反击之势，马吉斯史麦(Marcus Smart)加入猛攻，将比数拉近至仅5分差，快艇更迅速将本已提早打卡收工的李安纳再度上阵收复失地，但关键时刻湖人突然失准，最终快艇以112:104守住胜果。

湖人今场再有当积攻入全队最高的32分，外加11篮板8助攻的3抄截，而占士今战亦贡献出23分和5篮板6助攻以及2抄截，2人合力轰入55分，惟未能取得今战胜利。而快艇则有李安纳攻入全队最高的24分外加5篮板4助攻，另外亦有夏登和苏巴(Ivica Zubac)齐齐攻入18分。

