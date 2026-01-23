NBA｜76人128：122逆转火箭 麦斯尔发威成致胜功臣 杜兰特空斩36分

76人周四晚于主场上演逆转好戏，经过加时赛以128：122力克火箭。球队后卫麦斯尔（Tyrese Maxey）在加时赛独取关键6分，成为致胜功臣。火箭杜兰特（Kevin Durant）则空斩36分，未能助球队争取4连胜。

第一节火箭仅领先76人2分，第二节76人队明星中锋安比（Joel Embiid） 3球罚球全中让76人反超火箭41：39，上半场结束后76人领先68：61。第三节火箭把分差缩小至88：90。火箭薜伯特(Reed Sheppard) 在第四节射进三记三分球，帮助火箭在剩6分25秒时以105：96领先，但76人于末段顽强追平，将比赛逼入加时。因左膝伤势缺阵两场的保罗佐治（Paul George）此役复出，取得10分，并在加时赛初段命中关键三分， 后卫麦斯尔在加时赛独取6分，最后76人反胜火箭128：122 。

76人麦斯尔全场豪取36分并送出10次助攻的「双十」 表现十分耀眼。中锋安比贡献32分、15个篮板球及10次助攻的大三元数据。而火箭虽有杜兰特全场空斩36分，却未能守住末段优势，火箭未能取得4连胜 。