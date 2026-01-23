Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜76人128：122逆转火箭 麦斯尔发威成致胜功臣 杜兰特空斩36分

篮球天地
更新时间：15:01 2026-01-23 HKT
发布时间：15:01 2026-01-23 HKT

76人周四晚于主场上演逆转好戏，经过加时赛以128：122力克火箭。球队后卫麦斯尔（Tyrese Maxey）在加时赛独取关键6分，成为致胜功臣。火箭杜兰特（Kevin Durant）则空斩36分，未能助球队争取4连胜。

 

第一节火箭仅领先76人2分，第二节76人队明星中锋安比（Joel Embiid） 3球罚球全中让76人反超火箭41：39，上半场结束后76人领先68：61。第三节火箭把分差缩小至88：90。火箭薜伯特(Reed Sheppard) 在第四节射进三记三分球，帮助火箭在剩6分25秒时以105：96领先，但76人于末段顽强追平，将比赛逼入加时。因左膝伤势缺阵两场的保罗佐治（Paul George）此役复出，取得10分，并在加时赛初段命中关键三分， 后卫麦斯尔在加时赛独取6分，最后76人反胜火箭128：122 。

76人麦斯尔全场豪取36分并送出10次助攻的「双十」 表现十分耀眼。中锋安比贡献32分、15个篮板球及10次助攻的大三元数据。而火箭虽有杜兰特全场空斩36分，却未能守住末段优势，火箭未能取得4连胜 。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
2026-01-22 13:57 HKT
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选
大棋盘｜高官换人时机微妙 政界竞猜接班人选 两类人才有望上位？
政情
6小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
22小时前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
2026-01-22 11:46 HKT
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
23小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
2026-01-22 15:19 HKT
谭咏麟丧撩前《爱回家》女星宝刀未老 撒娇触碰「校长」敏感部位画面曝光 网民：弥漫粉红泡泡
谭咏麟丧撩前《爱回家》女星宝刀未老  撒娇触碰「校长」敏感部位画面曝光  网民：弥漫粉红泡泡
影视圈
6小时前