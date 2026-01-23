NBA｜古明加走出雪柜第2场就受伤 居利轰38分惟勇士仍不敌独行侠

NBA周四有勇士作客斗独行侠，在占美拔拿(Jimmy Butler)赛季报销后，勇士亦仍在摸索最佳的替代阵容，然而今战再碰壁，虽有史堤芬居利(Stephen Curry)轰入38分但古明加(Jonathan Kumminga)到第二节因伤退场后，独行侠乘胜追击最终以123:115击退勇士。

古明加伤出为勇士再添伤员 居利38分独木难支

勇士今场作客对独行侠使用出以前曾用过的五小阵容，由戴文格连(Draymond Green)担任中锋的位置，然而开波勇士未能快速入局，反被独行侠抢先机，但之后凭着居利手感回温和后备入替的古明加快速入局接连得分，首节以27:24取得领先。然而第二节却发生意外，古明加在一次进攻中扭到脚踝，返回更衣室后未再出场，随后双方再度陷入胶着，勇士第三节凭着居利外线开火下以89:84带着些微优势进入第4节，但在居利被换出后，勇士火力明显减弱，直接被独行侠打出一波0:10的攻势将比分拉开，虽然居利继续保持手感接连得分，但在格连随后又犯满离场下也独木难支，最终以115:123不敌独行侠。

Klay Thompson reunites with Steph Curry and the Dubs after the Mavs win 🥹💙 pic.twitter.com/NoHnb0X4fz — NBA (@NBA) January 23, 2026

今战居利轰入全场最高的38分，三分15投8中，他更成为首位三分出手破万次的球员，他目前三分命中4222球，出手次数为10007次，而今战只出战9分多钟便伤出的古明加则高效攻入10分，再次证明其高效得分能力。而独行侠则有马素(Naji Marshall)攻入全队最高的30分外加7篮板9助攻，而法拉格(Copper Flagg)亦贡献了21分11篮板。

