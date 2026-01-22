NBL｜香港金牛明日主场撼长沙 将士全力争胜重现决赛戏码

香港金牛将于明日（23日）在启德主场迎战上季总决赛对手长沙勇胜。球队今日进行公开操练，近日结束一波「四连客」终于重返香港，将士谈到主场作赛皆表期待，强调面对强敌会全力以赴，力求为球迷奉献一场精彩好波。

金牛近期连打四个客场虽属考验，最终全数报捷，状态不俗。球队上仗回到深圳福田开启连续三个主场的甜蜜档期，刁展望坦言重临主场份外兴奋：「四连客旅途十分疲倦，现在可以回到主场以逸待劳，是很令人兴奋的事，亦好久未见到主场球迷。」主教练解立彬亦指，四连客较罕见，舟车劳顿在所难免，启德主场承载不少美好回忆，同时提醒球队汲取上场上半场松懈的教训：「对手面对我们会很兴奋，有时比赛会较胶著。我们要更多考虑自己是否专注。虽然多数比赛可以赢20、30分，但更要重视对手、专注细节并持续提升，做好满足感管理。」

香港金牛今日在启德主场进行公开操练。杨功煜摄

明日启德重演上季总决赛戏码

两队上季在总决赛相遇，金牛以总比分3：1击败长沙勇胜成功卫冕。今季首度碰头，上季FMVP厄特尔二世赞对手实力不俗，并表明全队已作好准备：「我们对每一个对手都做充足准备，尊重所有对手并全力以赴，力求发挥最佳水平，对阵长沙也不例外。」

至于今季新援、曾效力洛杉矶湖人的美臣钟斯表示，已深知今仗重要性：「回到主场感觉很好，我知道两队上季在总决赛交过手，也知道教练对这场胜利非常渴望，所以我们要保持专注，认真对待训练，确保每个细节都做好。」他续指：「球队目前战绩11胜0负，正是备战成果的最好证明。我们不浪费每日时间，持续进步。教练非常注重细节，跟著他的要求做，就可以一直赢波。」

厄特尔二世表示会尊重每一位对手。杨功煜摄

厄特尔二世今日过生日，球队为其准备惊喜。杨功煜摄

美臣钟斯表示教练对于明日的胜利十分渴望。杨功煜摄

美臣钟斯谈回到主场：「十分兴奋」。杨功煜摄

解立彬又大赞球队近年防守端显著提升，强调只要守得稳、精神面貌保持良好，进攻端自然打得更开放：「长沙、上海、合肥都是争冠路上的强敌，只要我们专注自己、发挥最强优势，便有实力战胜对手。」

寿星过生日有惊喜

值得一提的是，今日正值外援厄特尔二世生日，球队特意准备生日蛋糕为其庆生，同时亦以生日蛋糕「拍脸」做惊喜。厄特尔二世笑言早有预感队友会准备蛋糕，但没想到会拍在面上：「这好像是国内球会过生日的传统环节，我脸上耳朵里都是蛋糕。他们给了我这个惊喜，我很开心。」

队友为厄特尔二世准备的蛋糕拍面惊喜。香港金牛ins截图

明晚8时，香港金牛将坐镇启德主场，迎战上季总决赛对手长沙勇胜。