NBA｜纽约内战变单方面屠杀　纽约人54分狂胜篮网破队史记录

周三NBA上演「纽约内战」，由纽约人主场迎战篮网，然而本应相当激烈的打吡戏码却沦为主队单方面的辗压，开赛前正直4连败的纽约人进攻端火力全开，防守又固若金汤，打得篮网毫无还手之力，最终以120:66破球队56分最大分差胜利击退客队止败。

纽约人54分差大胜篮网 大破队史最大分差记录

纽约人在勇夺NBA杯冠军后表现陷入挣扎，更受到伤病影响下，最近10战仅得2胜，上战不敌独行侠后更遭球迷「嘘爆」，为挽救球迷信心今战主场出击斗篮网也毫不留情，一开波就已经火力全开，上半场已经轰入60分，另外纽约人以前擅长的防守能力仍再次展现，使对手半场仅得38分，打到第4节主队已有30分的优势，提早换上后备进入垃圾时间，然而后备球员亦丝毫不留手，使篮网单节仅得10分下，最终纽约人以120:66击退客队，更以54分的大分差打破球队最大胜分差记录。

纽约人今战全队都有得分，在先发5人中仅般臣(Jalen Brunson)上场超过30分钟，他亦攻入今场最高的20分外加4篮板5助攻，而后备上阵的沙美特(Landry Shamet)则以3分射6中6得18分，而唐斯(Karl-Anthony Towns)亦献了14分8篮板。反观篮网今场在纽约人严防下命中率低下，全队总命中率低至29.1%，仅米高波特(Michael Porter Jr.)和威廉士(Ziaire Williams)得分上双，前者得12分已是全队最高，而后者则攻入11分。

