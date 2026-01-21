NBA｜速龙作客145:127胜勇士 曲奇利狂轰40分 占美拔拿赛季报销首战球队失误连连

速龙周二作客迎战勇士，凭借后卫曲奇利（Immanuel Quickley）独取追平生涯最高的40分，以145：127击溃勇士，终止对手四连胜。此役为勇士球星占美拔拿（Jimmy Butler）赛季报销后首战，球队防守崩盘，更出现18次致命失误，种下败因。 而被雪藏17场的勇士前锋古明加（Jonathan Kuminga） 攻入20分。

此役亦为勇士明星后卫占美拔拿因膝伤宣布赛季报销后的首场比赛。速龙火力全开，创下本赛季单场得分新高。首节已领先13分，次节7分39秒马木基利殊（Sandro Mamukelashvili） 连进2球三分球，更一度将分差扩大至20分以上。上半场速龙领先70：50。虽在末节勇士后卫希特连进2球三分球，将分差追近至9分，但速龙立即以2球三分球回应，重新拉开比分，最终以145：127大胜，在客场取得一场大捷。

速龙曲奇利全场13射11中，罚球11罚全中，高效砍下40分并送出10次助攻的「双十」表现。前锋史葛迪班斯（Scottie Barnes）亦贡献26分及11次助攻的「双双」数据。速龙全场利用勇士18次的失误豪取34分，彻底摧毁对手防线。

勇士方面，主教练居尔（Steve Kerr）在拔拿缺阵下变阵，将已被雪藏17场的锋将古明加派出场。古明加上阵21分钟便10射7中，攻入20分并抢下5个篮板球，表现积极。然而，球队核心史提芬．居利（Stephen Curry）手感极度冰冷，上半场三分球5投全失，全场仅得16分，无法带领球队反扑。