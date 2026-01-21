NBA｜云班耶马投篮失灵21投仅5中 火箭主场111:106逆转退马刺

NBA宿敌周周二上演德州打吡，由火箭主场迎战马刺，马刺本在大部分时间都处于领先，更曾一度领先火箭16分，然而云班耶马(Victor Wembanyama)今战失准21投仅中5，反观火箭不但有申京(Alperen Sengun)攻入20分兼准大三元外，更有薜伯特(Reed Sheppard)末节攻入12分，助火箭以111:106反胜马刺。

马刺火力失准 火箭克服16分差逆转退马刺

马剌在上半场有祖利安琴邦尼(Julian Champagnie)贡献出「三分雨」，轰入6球3分并打入21分，助力马刺上半场以70:60领先，而第3节马刺依靠琴邦尼和卡斯杜(Stephon Castle)继续开火，助马刺一度将分别差拉开至16分，但到决胜节开始还握有10分优势的马刺突然断电，火箭凭着后备入替的薜伯特一球3分后打出一波13:0，将比分追到91:92，薜伯特单节更轰入12分，反观马刺却全员失准，云班耶马全节仅得2分，卡斯杜更一分难求，最终马刺以106:111被火箭击败。

火箭今战有申京攻入20分外加13篮板和9助攻的准大三元数据，另外末节爆发助火箭锁定胜局，由板凳出发的薜伯特全场亦攻入21分。而马刺方面，琴邦尼今战攻全场最高的27分外加8篮板，但全队失准云班耶马全场21投5负，全场命中率仅23.8%得14分，卡斯杜亦19投5中仅得13分，全队总命中率39%成今战落败的一大因素。