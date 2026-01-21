NBA｜全明星「票王」当积轰38分大三元 率湖人115:107反胜金块

周二迎NBA宿敌周赛事，湖人作客踢馆金块，主队在当家球星约基治(Nikola Jokic)仍然缺席下攻势不减，曾一度领先16分，但「紫金军团」有当积(Luka Doncic)轰入38分兼大三元数据下，率军以115:107反胜金块。

约基治仍未知归期。AFP

马吉斯史麦末节单节攻入12分。AFP

当积展现全明星「票王」实力 狂轰38分大三元退金块

湖人周二作客斗金块，约基治虽然仍未知归期，但金块进攻火力看似并未减弱，开赛狂轰4球三分，第2节占姆梅利(Jamal Murray)更在后半场投进一球超远压哨三分，并在上半场攻入26分助金块取得14分优势。但下半场风云变色，虽然金块在第3节曾一度将分差拉开至16分，但湖人在迪安祖艾顿因伤退场后在防守端作出调整，令金块进攻失准，湖人在末节前已将差距收窄至仅2分，末节更有马吉斯史麦(Marcus Smart)爆发单节攻入12分，助湖人最终以115:107反胜金块。

当积今战攻入38分、13篮板和10助攻的大三元表现。AFP

当积成为全明星赛「票王」。AFP

刚成为全明星赛「票王」的当积，今战攻入38分、13篮板和10助攻的大三元表现，他赛后对于成为票王亦表示感谢，他说：「很难以置信，感谢粉丝的投票，我只是一个来自斯洛文尼亚一直梦想打NBA的孩子，能够做到这件事是我的荣幸。」

梅利全场最终仅攻入28分外加11助攻。AFP

雷迪克(JJ Redick)赛后也提到半场后有刻意在防守端上作出调整，成功限制梅利得分，他说：「我们的首要任务是不让梅利得分，打乱他的进攻节奏。他在第2节的时候给予我们实质伤害，虽然我们曾落后14分，但我认为球员们在防守调整上做得很好。」梅利全场最终仅攻入28分外加11助攻。