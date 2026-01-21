NBA｜公牛主场138：110胜快艇 高比韦特单节5记三分 终结快艇六连胜

公牛周二主场迎战近况大勇的快艇，凭借全队神准的三分火力，最终以138：110大胜对手，终结快艇的六连胜。公牛高比韦特（Coby White） 全场射入6记三分，并贡献全场最高的27分，成为取胜头号功臣。

此役公牛手感火热，全队三分球47射25中，命中率超过五成。韦特（Coby White） 得27分，射进25个三分球中的6个。公牛第二节前段以36：37落后，贺斯域治（Nikola Vucevic） 投进一记勾手球后，带领全队一波22：6的攻势。比赛剩下3分20秒时多苏姆(Ayo Dosunmu) 连中两记三分球，将领先扩大到58：43。上半场结束时公牛以 70：49 领先快艇 。

第三节中段，快艇哥连斯（John Collins） 命中三分，将比数追至74：80，分差追近至6分。但公牛很快就重新掌控了比赛。琼斯(Tre Jones) 抛投命中，吹响了公牛17：3的进攻高潮，随后奇文亨特（Kevin Huerter） 快攻上篮得手，将比分改写为97：77，双方分数相差 20 。末节快艇虽然尝试拉近分数，但是高比韦特（Coby White） 一节射入5记三分，进一步拉开分数差，最后以138：110大胜六连胜的快艇。