NBA｜占美拔拿右前十字韧带撕裂收咧 发「酸痛将军」迷因图自嘲

效力勇士的NBA球星占美拔拿(Jimmy Butler III)周一主场出战对热火一战中，遭遇右前十字韧带撕裂，确定赛季报销，事后拔拿在社交媒体发文时再分享「酸痛将军」迷因（meme)图自嘲，以轻松心态面对伤病，其经理人班尼李(Bernie Lee)也表示依然相信他能够在生涯结束前可夺冠。

拔拿重发「酸痛将军」图 轻松面对重大伤患

勇士球星拔拿周一出战对旧东家热火一战中，在第3节拔拿在一次进攻时与热火后卫米曹(Daivon Mitchell)相撞后，落地时右膝明显不自然伸展，随即痛苦倒地，勇士周二确认拔拿遭遇ACL撕裂，将会缺席今季剩余赛事，拔拿在社交媒体也再现乐观心态，再发出写了「酸痛将军」加上合成上自己样子的军装图，配文写上「会在你发现前回归。(Be back before you know it)」

这张图源于2018-19赛季，在拔拿还在效力木狼期间，当季他已提出交易申请，而他于2018年10月31日一场比赛中缺席，时任教练兼营运总裁菲比杜(Tom Thibodeau)指其伤势为「一般性肌肉酸痛（general soreness)」，其后拔拿在球迷圈内广传形容他为将军。

与毕拿相识超过10年的经理人班尼李。NBACentral X图

毕拿遇生涯大伤 经理人深信他能在退役前夺冠

与毕拿相识超过10年的经理人班尼李则在声明中表示，他的受伤对他和团队而言无疑是沉重的打击，但这也是旅程的一部分，李也坚定地说：「我深信他在职业生涯结束前一定会赢得总冠军，我的信念从未动摇，我亲眼看著他支持并鼓舞无数人的生活，包括我自己，现在是大家团结在他身边，给他同样支持的时候了，接下来几天我们会做出一些务实的决定，然后继续向前走。」

