NBL｜下半场全⾯爆发 香港⾦⽜主场⼤胜⽯家庄翔蓝 开季豪取11连胜

篮球天地
更新时间：09:42 2026-01-21 HKT
发布时间：09:42 2026-01-21 HKT

香港⾦⽜周二（20 ⽇）于 2025-26年全国男⼦篮球联赛（NBL）坐镇福⽥主场迎战⽯家庄翔蓝，凭下半场强势发挥，以114：77轻松取胜，豪取开季11连胜，继续成为今季联赛唯⼀保持不败的球队，稳守榜⾸位置。

上半场手感遇冷

香港⾦⽜今仗正选阵容为卢艺文、卢杜伟、孙晨然、巴尔文（Ondřej Balvín）及美⾂钟斯（Mason Jones）。美⾂钟斯甫开赛即火⼒全开，3投3中迅速攻入7分。不过香港⾦⽜外线⼿感慢热，三分球开局4射全失，让对⼿有机可乘，⾸节双⽅以 20：20战成平⼿。

次节比赛形势依然胶著，双⽅多次互换领先。香港⾦⽜半场以46：44微弱优势返回更衣室。上半场香港⾦⽜三分球14射仅 3 中，命中率不⾜ 21.4%。

下半场轰68:33攻击波

易边后，两队初段继续拉锯，比分咬紧。直⾄第三节中段，香港⾦⽜突然发⼒，在美⾂钟斯、阿诺斯克及厄特尔⼆世（Michael Ertel II）接连突破带动下，打出⼀段 22：4的攻势，将比分拉开⾄ 78：59，奠定胜局。

末节，香港⾦⽜全⾯掌控战局，球员⼿感转顺。厄特尔⼆世表现最抢镜，三分球5射4中，单节独取14分，带领球队单节净胜 36：18。最终香港⾦⽜以 114：77⼤胜⽯家庄翔蓝，开季连胜场数增⾄11场。

上阵球员都有得分

今仗香港⾦⽜上场球员全部有得分入帐，其中有4名球员得分上双，美⾂钟斯攻入全场最⾼24分。厄特尔⼆世贡献19分，阿诺斯克有16分进帐，巴尔文收获14分。

香港⾦⽜主教练解立彬表⽰：「球队取得11连胜，之前每场都是赢 20、30 分，所以，球员在思想上，积极性及调动⽅⾯都出现松散的情况，所以这场赛事的上半场可谓为球队敲响了警钟。希望在下⾯几场主场赛事球员能专注赛事。」

香港⾦⽜将于周五（23 ⽇）假启德体艺馆迎战⻑沙勇胜，于下周⼆（27 ⽇）假荃湾体育馆迎战贵州猛龙。

