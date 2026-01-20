NBA｜快艇作客110：106险胜巫师 哈登狂轰36分奠胜 快艇六连捷

NBA周一上演快艇作客以110：106险胜巫师的戏码，快艇豪取六连胜。快艇核心球员哈登（James Harden） 全场狂轰36分，为球队锁定胜局。

比赛上半场双方分数非常接近，快艇以一分的优势领先巫师54：53。然而第三节快艇不断失误，让巫师反超79：81。末段高潮迭起。巫师米杜顿（Khris Middleton） 三分线外博得犯规，三罚全中追平比分。哈登于37秒两罚全中，助快艇领先108：106。最后5.9秒，哈登再获得罚球机会，此前16罚全中的他竟两射皆失。可惜巫师未能保护篮板，球权重回哈登手中，他随即再遭犯规。这次他两罚全中为球队奠定胜局。最后快艇以110：106险胜巫师 。



哈登（James Harden） 全场狂轰36分，20罚18中。快艇此役在三分线外手感冰冷，28射仅5中。球队凭借坚韧防守及罚球线上38投33中，命中率86.8%的高效表现取胜。巫师则苦吞七连败。