Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜快艇作客110：106险胜巫师 哈登狂轰36分奠胜 快艇六连捷

篮球天地
更新时间：19:45 2026-01-20 HKT
发布时间：19:45 2026-01-20 HKT

NBA周一上演快艇作客以110：106险胜巫师的戏码，快艇豪取六连胜。快艇核心球员哈登（James Harden） 全场狂轰36分，为球队锁定胜局。

比赛上半场双方分数非常接近，快艇以一分的优势领先巫师54：53。然而第三节快艇不断失误，让巫师反超79：81。末段高潮迭起。巫师米杜顿（Khris Middleton） 三分线外博得犯规，三罚全中追平比分。哈登于37秒两罚全中，助快艇领先108：106。最后5.9秒，哈登再获得罚球机会，此前16罚全中的他竟两射皆失。可惜巫师未能保护篮板，球权重回哈登手中，他随即再遭犯规。这次他两罚全中为球队奠定胜局。最后快艇以110：106险胜巫师 。


哈登（James Harden） 全场狂轰36分，20罚18中。快艇此役在三分线外手感冰冷，28射仅5中。球队凭借坚韧防守及罚球线上38投33中，命中率86.8%的高效表现取胜。巫师则苦吞七连败。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
11小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
7小时前
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
6小时前
搜救人员在现场找寻失踪直升机。请者提供图片
01:00
日本阿苏火山直升机寻回坠毁机体 机师2男女台湾游客情况未明
即时国际
2小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
3小时前
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
时事热话
5小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
8小时前