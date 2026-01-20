Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜勇士主场折大将 占美拔拿膝伤退场 据报右前十字韧带撕裂 势提早收咧

篮球天地
更新时间：17:34 2026-01-20 HKT
发布时间：17:34 2026-01-20 HKT

NBA周一爆出重大伤情，勇士主场以135：112击败热火，但阵中球星占美拔拿（Jimmy Butler）在第三节右膝严重受伤，据报为右前十字韧带撕裂，极可能报销赛季。

事发于第三节，拔拿在内线接球后与热火后卫当路云米曹(Davion Mitchell) 相撞后重重地摔倒在地，落地时姿势十分不自然。他随即痛苦倒地尖叫，面露痛苦之色 ，紧捂右膝，长时间无法起身。随即当路云米曹被判犯规。最终拔拿在队友小披顿（Gary Payton II） 与希特(Buddy Hield) 搀扶下离场，当时膝盖已无法用力。 双方替补球员在完场前最后几秒发生推挤，场面一度火药味十足。 

勇士主帅居尔（Steve Kerr）赛后表示 ：「我们都很担心，但核磁共振检查结果出来后才能更清楚。大家都因为伤情而情绪低落，都在等待消息。 」队友史提芬．居利（Stephen Curry） 赛后称赞拔拿乐观的性格 ：「他倒地时候还在开玩笑，一如既往地展现了他的幽默感。即使在最糟糕的时刻，他依然能保持乐观。他当时正争取罚球机会，并说有两次机会。」勇士表示原定周二前不会公布伤情，但其后ESPN透露，拔拿遭遇右前十字韧带撕裂，本赛季极可能无法回归。

