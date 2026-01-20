Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆作客136：104大胜骑士 雷霆双星轰入58分 36胜8负创联盟最佳战绩

篮球天地
更新时间：14:41 2026-01-20 HKT
发布时间：14:41 2026-01-20 HKT

NBA今日上演雷霆作客骑士的赛事 ，雷霆凭借全队神准三分火力，以136：104大胜骑士，将战绩提升至全联盟最佳的36胜8负。而雷霆双星基𠎀奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander,SGA） 与贺姆格（Chet Holmgren） ，两人共攻入58分。 

 

 雷霆作客骑士的比赛关键转折出现在第二节末段，当骑士凭借德迪安祖亨达(De'Andre Hunter) 的三分球将比分追至50：45时，雷霆发动16：6攻势，上半场结束时比分定格在 66：51。雷霆在末节余下3分33秒内打出23：5的惊人高潮，最后连续命中7记三分球，单节三分球13射10中，最后以136：104大胜骑士 。 

雷霆双星基𠎀奥斯亚历山大与贺姆格连火力全开，分别攻入30分及28分。这是SGA本赛季第42场比赛中第30次得分突破30分大关，这位卫冕MVP目前场均得分31.8分，稳居联盟得分榜第二位。 雷霆全队三分球表现堪称恐怖，47次出手命中23球，追平赛季单场三分命中纪录，命中率高达48.9%。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
20小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
4小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
21小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
23小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
20小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
2小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
22小时前