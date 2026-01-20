NBA｜雷霆作客136：104大胜骑士 雷霆双星轰入58分 36胜8负创联盟最佳战绩

NBA今日上演雷霆作客骑士的赛事 ，雷霆凭借全队神准三分火力，以136：104大胜骑士，将战绩提升至全联盟最佳的36胜8负。而雷霆双星基𠎀奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander,SGA） 与贺姆格（Chet Holmgren） ，两人共攻入58分。

2️⃣3️⃣ Thunder threes tonight...and we got them all here for you 🎥 pic.twitter.com/MThTIk8zYM — OKC THUNDER (@okcthunder) January 19, 2026

雷霆作客骑士的比赛关键转折出现在第二节末段，当骑士凭借德迪安祖亨达(De'Andre Hunter) 的三分球将比分追至50：45时，雷霆发动16：6攻势，上半场结束时比分定格在 66：51。雷霆在末节余下3分33秒内打出23：5的惊人高潮，最后连续命中7记三分球，单节三分球13射10中，最后以136：104大胜骑士 。

雷霆双星基𠎀奥斯亚历山大与贺姆格连火力全开，分别攻入30分及28分。这是SGA本赛季第42场比赛中第30次得分突破30分大关，这位卫冕MVP目前场均得分31.8分，稳居联盟得分榜第二位。 雷霆全队三分球表现堪称恐怖，47次出手命中23球，追平赛季单场三分命中纪录，命中率高达48.9%。