NBA｜全明星正选出炉 占士21年来首失正选 当积夺「票王」

篮球天地
更新时间：13:04 2026-01-20 HKT
发布时间：13:04 2026-01-20 HKT

NBA全明星正选名单今日公布，当积（Luka Doncic）当选「票王」，勒邦占士（LeBron James）本届无缘正选，打破自2005年起连续21届担正的纪录，成为球迷热议话题。

当积获选「票王」 居利成美国「独苗」

西岸方面，湖人队球星当积高票当选本届「票王」，与金块中锋约基治（Nikola Jokic）、雷霆后卫基杰奥斯．亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）、马刺新星云班耶马（Victor Wembanyama）及勇士后卫史提芬．居利（Stephen Curry）组成「五虎」。

当积今季火力全开，场均33.3分、7.5篮板、8.6助攻；约基治在膝部骨瘀伤休战前依然稳健，场均29.6分、12.2篮板、11助攻，延续「大三元」统治力；上季MVP SGA带领榜首雷霆交出31.8分、4.4篮板、6.2助攻的全面数据；云班耶马首次以正选登上全明星舞台，场均24.5分、10.9篮板，并以2.6次封阻高居联盟第一；居利则第12次入选，全场均27.6分，临近38岁仍火力不减，是西岸正选中唯一美国球员。

字母哥领军东岸 新人辈出

东岸方面，由公鹿当家「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）领衔，搭配纽约人后卫谢伦般臣（Jalen Brunson）、76人控卫麦斯（Tyrese Maxey）、活塞核心根宁咸（Cade Cunningham）及塞尔特人前锋谢伦布朗（Jaylen Brown）。

字母哥第10次入选，虽近来卷入交易流言，仍稳夺东区「票王」，今季交出28.8分、9.5篮板、5.5助攻的全能表现，惟公鹿目前仅列东岸第11位；麦斯今季惊艳，场均破30分，第二度入选并首度正选，带领费城走出低潮；般臣以28.2分、6.1助攻，连续第三年踏上全明星；根宁咸第二次入选、首次正选，活塞剑指60胜、两季连跳；布朗则以生涯新高29.7分领军塞尔特人。

占士连续21年担任全明星正选纪录终结

占士的「落选」成为全城焦点。这位球坛巨星自2005年丹佛全明星起，已连续21届入选并担正正选，今次却未能获足够票数跻身西岸先发。占士本季因坐骨神经痛缺席头14场，复出后状态未及巅峰，12月在多伦多终结其连续1,297场得分上双的惊人纪录。虽然近期占士状态回暖，但似乎没能获得更多选票。

占士时隔21年首度无缘全明星正选。AFP
占士时隔21年首度无缘全明星正选。AFP

本届票选机制维持不变：球迷投票占50%、媒体投票占25%、球员投票占25%；后备名单将于周日由各队主帅遴选后公布。

值得一提的是，今年全明星赛改采「美国队对世界队」新赛制，最终全明星球员将分成三支队伍——两队由美籍球员组成，另一队由国际球员组成。今日公布的10名正选恰为五名美籍、五名国际球员；若随后公布的14名后备中，美籍少于16人或国际少于8人，联盟总裁施华（Adam Silver）将增补人选，以满足赛制名额要求。

