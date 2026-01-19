Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜迪安祖艾顿百分百命中率轰25分13板 助湖人挫速龙 写队史罕见纪录

篮球天地
更新时间：18:06 2026-01-19 HKT
发布时间：18:06 2026-01-19 HKT

湖人今日以110：93力克速龙，内线大将迪安祖·艾顿（Deandre Ayton）火力全开，全场10射全中、扫下25分13个篮板，禁区予取予携，带队于近7战中取得仅第2场胜仗，同时在紫金军悠长史册上写下罕见一页。

跻身湖人辉煌历史

此前湖人队史仅两人曾达成「单场至少10次出手全数命中，兼摘至少10个篮板」的成就；艾顿今仗达标，成为第3人。放眼联盟，他亦是历史第34位录得此壮举的球员。与他并列写入湖人历史的，正是名宿韦特·张伯伦（Wilt Chamberlain）与库碧克（Mitch Kupchak）。

艾顿赛后心情大好，感谢队友成全：「我要大大力多谢队友，他们总能在空档找到我。这些是我从未想过会达成的成就。我很荣幸、很感激。我热爱这项运动，希望之后有更多类似表现。」

艾顿状态回暖

数据所见，艾顿今仗10次出手全部来自禁区，多次接应空接与「吃饼」完成终结。当积（Luka Doncic）或勒邦占士（LeBron James）吸引包夹时，湖人正需要中锋把握近筐良机。当积亦点名称赞：「当他像今晚这样两端专注，对我们帮助很大、能助我们取胜。他在攻守两端都非常重要，我们要更多把球传给他；他若保持这样，我们赢波机会更大。」

艾顿今役另有1次封阻，把守禁区稳健，出战近33分钟零失误。主帅雷迪克（JJ Redick）多次强调要在进攻端让他参与更多，今仗执行到位。雷迪克说：「作为内线，你需要打很多无球，包括挡拆、顺下。所以我们要持续传球给他，这十分重要。」他亦坦言，艾顿偶尔会因触球不足而感到沮丧，球队需作出调整。

值得一提，艾顿前一晚因膝部不适缺阵作客拓荒者的败仗；他季初表现火热，近期一度起伏，1月初更有3仗得分仅单位数。今场25分是他加盟湖人以来次高，仅次于11月3日对马刺的29分。

