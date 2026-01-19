NBL｜香港金牛作客保不败之身 大胜张家口体文旅 开季十连胜 周二迎三连主

香港金牛周日（18 日）于 2025-26 年全国男子篮球联赛（NBL）作客出战张家口体文旅，在 6 人得分上双之下，以及全场领先之下，球队以106：56大胜对手，取得开季十连胜，继续站稳 NBL 积分榜「一哥」之位。

今仗香港金牛以董健、张祖铭、卢杜伟、厄特尔二世（Michael Ertel II）及巴尔文（Ondřej Balvín）为正选名单，并以巴尔文的入樽为大胜揭开序幕。香港金牛在主导节奏下火力全开，开局打出一段 25：2 的攻势，其中有 3 球三分球，遂于首节大幅领先 29：7。次节香港金牛把握对手多次失误，进一步将纪录拉开至近 40 分的差距，其中巴尔文除了在篮下靠身形优势

得分，亦贡献数记精彩助攻。该节入替的港将杨瑞鸿亦有 2 分进账，助球队领先 56：17 完半场。

换边后主队尝试作出反扑，第三节与香港金牛陷入拉锯。虽然香港金牛单节负 22：25，不过中锋曲虹霖挺身而出，凭著 6 射 5 中攻入 11 分，带领球队以 78：42 进入末节。最后阶段香港金牛重拾手感，靠多段快攻扩大优势，最终以 106：56 大胜张家口体文旅，并以开季十连胜姿态，继续成为今季 NBL 唯一不败球队。今场香港金牛一共有 6 人得分上双，其中曲虹霖在整体命中率高达 87.5%，贡献全队最高的 16 分。

香港金牛总教练解立彬赛后表示：「今场是我们连续第四场作客，最近球员亦陆续出现伤病。希望球队接下来的赛事仍然保持水准，以精彩表现回报球迷。」至于今场攻入 12 分的董健则指出：「连续四场作客都不容易应付，也觉得球队每天都有进步，我们之后也会继续努力。」

香港金牛周二（20 日）将重返福田主场迎战石家庄翔蓝，周五（23 日）假启德体艺馆迎战长沙勇胜， 1月27日假荃湾体育馆迎战贵州猛龙。