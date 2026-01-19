Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜香港金牛作客保不败之身 大胜张家口体文旅 开季十连胜 周二迎三连主

篮球天地
更新时间：10:32 2026-01-19 HKT
发布时间：10:32 2026-01-19 HKT

香港金牛周日（18 日）于 2025-26 年全国男子篮球联赛（NBL）作客出战张家口体文旅，在 6 人得分上双之下，以及全场领先之下，球队以106：56大胜对手，取得开季十连胜，继续站稳 NBL 积分榜「一哥」之位。

今仗香港金牛以董健、张祖铭、卢杜伟、厄特尔二世（Michael Ertel II）及巴尔文（Ondřej Balvín）为正选名单，并以巴尔文的入樽为大胜揭开序幕。香港金牛在主导节奏下火力全开，开局打出一段 25：2 的攻势，其中有 3 球三分球，遂于首节大幅领先 29：7。次节香港金牛把握对手多次失误，进一步将纪录拉开至近 40 分的差距，其中巴尔文除了在篮下靠身形优势
得分，亦贡献数记精彩助攻。该节入替的港将杨瑞鸿亦有 2 分进账，助球队领先 56：17 完半场。

换边后主队尝试作出反扑，第三节与香港金牛陷入拉锯。虽然香港金牛单节负 22：25，不过中锋曲虹霖挺身而出，凭著 6 射 5 中攻入 11 分，带领球队以 78：42 进入末节。最后阶段香港金牛重拾手感，靠多段快攻扩大优势，最终以 106：56 大胜张家口体文旅，并以开季十连胜姿态，继续成为今季 NBL 唯一不败球队。今场香港金牛一共有 6 人得分上双，其中曲虹霖在整体命中率高达 87.5%，贡献全队最高的 16 分。

香港金牛总教练解立彬赛后表示：「今场是我们连续第四场作客，最近球员亦陆续出现伤病。希望球队接下来的赛事仍然保持水准，以精彩表现回报球迷。」至于今场攻入 12 分的董健则指出：「连续四场作客都不容易应付，也觉得球队每天都有进步，我们之后也会继续努力。」

香港金牛周二（20 日）将重返福田主场迎战石家庄翔蓝，周五（23 日）假启德体艺馆迎战长沙勇胜， 1月27日假荃湾体育馆迎战贵州猛龙。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
20小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
6小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
4小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
21小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
23小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
20小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
2小时前
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
天后行山贴地搭小巴 容祖儿称「洗尽铅华」吓窒阿Sa
影视圈
22小时前