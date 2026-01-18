Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜新星对决云班耶马力压安东尼爱华士 领马刺险胜木狼

更新时间：19:32 2026-01-18 HKT
发布时间：19:32 2026-01-18 HKT

NBA常规赛周六上演一场瞩目的新星对决，圣安东尼奥马刺主场迎战明尼苏达木狼。最终，马刺状元云班耶马（Victor Wembanyama）攻下39分及9个篮板，包括完场前一记关键的进攻篮板，力压独取个人赛季新高55分的安东尼爱华士（Anthony Edwards），带领马刺以126:123险胜。

马刺创单节得分纪录

马刺今仗在上半场表现出色，第二节以48:22的攻势，创下球队自1987年以来单节最高得分纪录。云班耶马在上半场已攻入23分，为球队奠定胜基。木狼在主将安东尼爱华士领军下第四节倾力反扑，爱华士单节便攻入26分，包括5个三分球，几乎重演两队上次交锋的翻盘好戏。当时安东尼爱华士在完场前射入致胜三分，令木狼反胜马刺。

云班耶马阻止木狼反胜

今仗马刺的云班耶马成功阻止历史重演，木狼在最后约一分钟凭借迪云逊（Donte DiVincenzo）的三分球反超前119:118，但云班耶马随即以一记中距离跳投还以颜色，更在13秒后封阻对方上篮，稳住一分优势，最终险胜3分。

