NBA｜湖人公布当积腹股沟伤患加剧 将缺阵周六对拓荒者

篮球天地
更新时间：20:03 2026-01-17 HKT
发布时间：20:03 2026-01-17 HKT

洛杉矶湖人周五宣布，阵中超级巨星当积（Luka Doncic）因左侧腹股沟酸痛，将会缺席周六作客对阵波特兰拓荒者的常规赛。

现年26岁的当积，在周四不敌黄蜂的比赛中才刚攻下39分。其腹股沟伤患早于本周初对阵帝王的赛前热身时已出现，但他仍然坚持带伤作战，于比赛中曾经接受治疗。而他在该仗对帝王狂轰42分，翌日「背靠背」对阵鹰队亦交出27分、12助攻的亮丽数据。
当积目前以场均33.6分高踞联盟得分王第一位，并在明星赛投票首两轮中领先西岸群雄，但湖人近期却陷入低潮，过去13场比赛输掉8场，西岸排名已跌至第五。当积日前引用击败鹰队一役为例，认为球队有能力走出困境：「我们对鹰队时的打法，证明了我们的能力。我们需要打得更快速、更具侵略性。」
除当积之外，湖人后备中锋希斯（Jaxson Hayes）因左腿筋肌腱病变已连续缺阵两场，今仗上阵成疑；正选中锋艾顿（Deandre Ayton）亦因左膝酸痛，被列入伤兵名单，同样未知能否出战。

