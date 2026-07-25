科技發達人類最長可活到幾歲？最新研究：極限627歲

在科技日新月異下，人類究竟能活多久？俄羅斯科研團隊最新研究揭開人類壽命的終極極限指出，即使未來醫療技術發展到能夠治癒癌症、延緩老化，甚至克服幾乎所有已知的老化機制，人類依然無法實現「長生不老」。不過研究亦帶來令人振奮的訊息：在理想情況下，人類平均壽命有望延長至146歲至194歲，極端理論條件下最高上限甚至可達627歲。

器官衰竭難免 「永生」仍無法實現

據《每日郵報》報道，這項研究由俄羅斯斯柯爾科沃科學技術研究院（Skoltech）完成。研究人員指出，人體老化涉及多種複雜生物機制，包括DNA末端的端粒（telomeres）縮短，以及細胞清除代謝廢物能力下降等。團隊希望釐清，若未來醫學能完全解決所有已知的老化問題，人類究竟還能存活多久。

最新研究指，隨著醫學進步，若在理想情況下，人類平均壽命有望延長至146歲至194歲。美聯社

研究顯示，人體細胞突變成為人類壽命的「硬上限」。美聯社

醫學進步，愈來愈多年長人士當政。路透社

研究結果顯示，真正難以避免的防線是「體細胞突變」的持續累積。這些突變是細胞每次進行分裂時，DNA複製產生的微小錯誤。雖然人體細胞本身具備修復機制，能修正絕大部分錯誤，但仍有少數殘留下來，並隨着年齡增長在體內持續累積。

研究團隊指出，多數人體細胞突變本身無害，但部分可能誘發癌症。即便未來醫學能夠完全控制癌症，這些突變仍會逐漸削弱細胞功能，導致身體組織慢慢衰退，最終引發器官衰竭，從而形成人類壽命的理論「硬上限」（hard limit）。

人類平均壽命翻倍非不可能

研究第一作者德米特里·克留科夫（Dmitry Kryukov）表示，團隊建立了一套僅由體細胞突變驅動的人類老化模型，藉此推估在克服其他所有老化機制後，人類壽命還能延長多少。

數學模型顯示，若未來醫學能治療除體細胞突變以外的所有老化問題，人類平均壽命可望介乎146歲至194歲之間，幾乎是目前英國平均壽命（女性83歲、男性79歲）的兩倍。研究人員更指出，在極端理論條件下，部分個體壽命甚至可能突破600歲，最高可達627歲。不過他們強調，這是數學模型推算出的理論極限值，並不意味著人類未來真的會有627歲壽命。

克留科夫補充，這項研究並非宣告人類壽命無法再突破，而是凸顯體細胞突變雖然單獨造成的老化效應不算強，但當它與其他老化機制共同作用時，將成為限制人類壽命的關鍵因素，這也為未來抗老化醫學指明了全新的研究方向。

當然，如果在科技不斷發展下，人類平均壽命真的可以翻倍至146歲至194歲，其實已屬十分驚人的發現。