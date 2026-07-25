因樂園財困險集體安樂死 加拿大30白鯨跨國「大遷徙」展新生活
發佈時間：07:00 2026-07-25 HKT
加拿大安大略省尼亞加拉瀑布已關閉的海洋主題公園「海洋樂園」（Marineland），周一（20日）正式展開大型白鯨「緊急救援」遷移行動。首批6條白鯨在獸醫及海洋哺乳動物專家全程護送下，由多倫多空運往美國，周二（21日）分別安全抵達芝加哥謝德水族館（Shedd Aquarium）及德州聖安東尼奧海洋世界（SeaWorld San Antonio），展開新生活。
曾因財困擬售往中國 遭拒後一度陷安樂死險境
這次行動是歷時近兩年的跨國救援計劃，最終目標是為園內全部30條白鯨另覓居所，其中28條將遷往美國4間水族館，另外兩條預計送往西班牙華倫西亞海洋館（Oceanogràfic València），惟仍有待西班牙當局批出許可。
「海洋樂園」於2024年9月停止對外開放，園內當時仍飼養30條白鯨及多條海豚等海洋動物。公園近年深陷財政及動物福利爭議，據報自2019年以來已有20條鯨魚死亡，園方亦曾因動物照料問題被定罪。
園方2025年曾申請將全部30條白鯨出口至中國珠海長隆海洋王國，惟加拿大漁業部長湯普森（Joanne Thompson）拒絕簽發許可，理由包括白鯨抵埗後可能繼續被用作公眾娛樂及繁殖，並不符合加拿大2019年通過、旨在終止圈養鯨豚的法例精神。
園方其後表示資金即將耗盡，無力長期負擔白鯨的食物、設施及醫療開支，若未能獲得政府援助或及時安排遷移，可能被迫將牠們安樂死，事件引起加拿大以至國際動物保護組織關注。
吊具起重機配合冷水運輸箱 獸醫全程護送
為免白鯨面臨集體安樂死，美國及西班牙多間水族館組成團隊，透過美國動物園暨水族館協會（Association of Zoos and Aquariums，AZA）認證機構，制訂跨境緊急遷移方案。參與機構包括芝加哥謝德水族館、喬治亞水族館、聖安東尼奧海洋世界、聖地牙哥海洋世界，以及西班牙華倫西亞海洋館。
由於涉及大型海洋哺乳動物跨境運送，行動須取得多重批准。每條白鯨出發前均要接受加拿大獸醫健康檢查，證明身體狀況適合長途旅行，加拿大政府才會簽發最終出口許可。美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）則引用《海洋哺乳動物保護法》，以接受當地未能提供的醫療及護理為由，授權白鯨緊急入境。
工作人員周一利用特製軟墊吊具及起重機，小心將白鯨移離水池，再放入可保持低溫及承托身體的運輸箱，以貨車送往多倫多皮爾遜國際機場。6條白鯨其後由波音777貨機運往美國，途中由海洋哺乳動物獸醫及護理人員持續監察呼吸、體溫及身體反應。
4雌鯨感情深厚獲安排同行
首批遷移的白鯨分別為Sierra、Acadia、Osiris、Lillooet、Bertie Botts及Frankie。其中Bertie Botts與Frankie被送往德州聖安東尼奧海洋世界，安置於容量達200萬加侖的海水池。
至於Sierra、Acadia、Osiris及Lillooet則一同遷往芝加哥謝德水族館。4條白鯨全為雌性，年齡介乎21歲至27歲，過往已建立緊密社交關係。由於白鯨屬高度群居動物，救援團隊特別安排牠們組成小群一同遷移，藉熟悉同伴減輕長途運送及轉換環境造成的壓力。
水族館表示，白鯨抵達後首數小時及數日最為關鍵，護理人員目前正全天候監察牠們的健康、進食及行為，並按個別適應進度，讓牠們逐步探索新居。4條白鯨暫時不會公開展出。
餘下24條數周內分批離開
按照現行方案，餘下24條白鯨將於未來數周分批離開「海洋樂園」。連同首批兩條在內，聖安東尼奧海洋世界合共將接收13條，謝德水族館接收10條；另有3條送往聖地牙哥海洋世界、兩條送往亞特蘭大喬治亞水族館，以及兩條送往西班牙華倫西亞海洋館。
救援團隊形容，首批白鯨安全抵達只是重要里程碑，並非行動終點。待全部30條白鯨完成遷移，這場涉及加拿大、美國及西班牙多個政府部門、水族館與獸醫團隊的國際救援，才算正式劃上句號。