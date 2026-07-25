因樂園財困險集體安樂死 加拿大30白鯨跨國「大遷徙」展新生活

加拿大安大略省尼亞加拉瀑布已關閉的海洋主題公園「海洋樂園」（Marineland），周一（20日）正式展開大型白鯨「緊急救援」遷移行動。首批6條白鯨在獸醫及海洋哺乳動物專家全程護送下，由多倫多空運往美國，周二（21日）分別安全抵達芝加哥謝德水族館（Shedd Aquarium）及德州聖安東尼奧海洋世界（SeaWorld San Antonio），展開新生活。

曾因財困擬售往中國 遭拒後一度陷安樂死險境

這次行動是歷時近兩年的跨國救援計劃，最終目標是為園內全部30條白鯨另覓居所，其中28條將遷往美國4間水族館，另外兩條預計送往西班牙華倫西亞海洋館（Oceanogràfic València），惟仍有待西班牙當局批出許可。

首批6條白鯨率先運往美國安置。路透社

6條白鯨由波音777貨機運往美國，途中由海洋哺乳動物獸醫及護理人員持續監察呼吸、體溫及身體反應。路透社

「海洋樂園」於2024年9月停止對外開放，園內當時仍飼養30條白鯨及多條海豚等海洋動物。公園近年深陷財政及動物福利爭議，據報自2019年以來已有20條鯨魚死亡，園方亦曾因動物照料問題被定罪。

園方2025年曾申請將全部30條白鯨出口至中國珠海長隆海洋王國，惟加拿大漁業部長湯普森（Joanne Thompson）拒絕簽發許可，理由包括白鯨抵埗後可能繼續被用作公眾娛樂及繁殖，並不符合加拿大2019年通過、旨在終止圈養鯨豚的法例精神。

園方其後表示資金即將耗盡，無力長期負擔白鯨的食物、設施及醫療開支，若未能獲得政府援助或及時安排遷移，可能被迫將牠們安樂死，事件引起加拿大以至國際動物保護組織關注。

吊具起重機配合冷水運輸箱 獸醫全程護送

為免白鯨面臨集體安樂死，美國及西班牙多間水族館組成團隊，透過美國動物園暨水族館協會（Association of Zoos and Aquariums，AZA）認證機構，制訂跨境緊急遷移方案。參與機構包括芝加哥謝德水族館、喬治亞水族館、聖安東尼奧海洋世界、聖地牙哥海洋世界，以及西班牙華倫西亞海洋館。

由於涉及大型海洋哺乳動物跨境運送，行動須取得多重批准。每條白鯨出發前均要接受加拿大獸醫健康檢查，證明身體狀況適合長途旅行，加拿大政府才會簽發最終出口許可。美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）則引用《海洋哺乳動物保護法》，以接受當地未能提供的醫療及護理為由，授權白鯨緊急入境。

工作人員周一利用特製軟墊吊具及起重機，小心將白鯨移離水池，再放入可保持低溫及承托身體的運輸箱，以貨車送往多倫多皮爾遜國際機場。6條白鯨其後由波音777貨機運往美國，途中由海洋哺乳動物獸醫及護理人員持續監察呼吸、體溫及身體反應。