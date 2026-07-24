有片｜印度花豹闖酒舖施襲 男店員赤手空拳肉搏逃命

印度北部拉賈斯坦邦發生野生花豹闖入酒舖傷人的驚嚇事件。一隻約5歲大的雄性花豹周一（20日）早上闖入通克縣（Tonk）托達賴辛格鎮（Todaraisingh）一個繁忙市集，先後襲擊一名森林義工及一名男子，其後衝入一間酒舖，撲向25歲店員桑賈伊．古爾賈爾（Sanjay Gurjar），展開人豹埋身肉搏大戰，看得人捏一把汗。

花豹先襲擊森林義工及店外男子 再闖入舖內撲噬25歲店員

據報，花豹近日曾在托達賴辛格鎮附近山林、寺廟及山丘一帶出沒。事發當日上午約8時45分，居民發現花豹匿藏在市集附近的灌木叢中，森林義工拉克什．馬利（Rakesh Mali）接報前往察看時，突然遭花豹撲擊，雙腿受傷。花豹其後跑約400米進入市中心，令附近民眾大為恐慌。

花豹走到一間酒舖外，再襲擊坐在附近的40歲男子法特．拉爾．科利（Fateh Lal Koli），隨即闖入店內。閉路電視片段顯示，花豹越過櫃枱及貨物存放區，突然撲向正在查看收銀櫃的古爾賈爾。

面對突如其來的襲擊，古爾賈爾一度被花豹壓住，肩膊、雙手、鼻部及背部遭利爪抓傷。他拼命將花豹推開，趁猛獸退到桌下時拔足逃走，並與另一名店員從外拉下鐵閘，將花豹反鎖在店內，避免牠再次衝出街上襲擊途人。

古爾賈爾憶述，當時只能設法推開花豹並跑向出口，逃走時順手拉下鐵閘，之後因受驚及受傷一度失去知覺。現場片段可聽到附近民眾不斷尖叫，場面一片混亂。

困酒舖內打翻酒瓶 擾攘5小時始麻醉制服

花豹被困後在店內焦躁走動，一度躲在貨架及桌下，又撞倒酒瓶和其他貨物。大批民眾聞訊趕至圍觀，警方需封鎖市集及控制人群，以免救援行動受到阻礙。

通克縣森林部門人員其後到場，並從齋浦爾動物園調派專門麻醉及救援隊伍。救援人員經過近5小時部署，至下午約2時成功向花豹發射麻醉針，將牠安全制服及移離酒舖，再送往通克森林部門接受身體檢查。

事件中，森林義工馬利接受治療後出院；古爾賈爾及科利則因傷勢較重，被轉送至較大型醫療機構治理。3人均沒有生命危險。

當地森林部門表示，肇事花豹為成年雄性，相信牠由附近森林走失，可能為了尋找獵物而進入市區。當局完成醫療檢查及相關程序後，將安排把花豹放歸合適的野外棲息地。