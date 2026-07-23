Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰男醉後徒手抱巨蟒回家　翌晨斷片見救援隊上門吃一驚

趣聞熱話
更新時間：09:01 2026-07-23 HKT
發佈時間：09:01 2026-07-23 HKT

泰國近日發生一宗令人啼笑皆非的「醉後捉蛇」事件。一名男子與友人飲酒後，在回家途中發現路邊有一條大型蟒蛇，竟徒手將牠抱起並帶回住所。男子翌日酒醒後對前一晚發生的事情毫無印象，直至看見救援人員上門捉走蟒蛇，再看到友人昨晚拍下的「捉蛇」影片，才驚覺自己醉後闖下大禍。

友人曾勸阻不果拍片為證　救援人員警告野生蟒蛇受保護　

據新加坡新聞網站《MustShare News》報道，涉事男子名叫拉查塔（Ratchata）。事發當晚，他與數名朋友外出飲酒，眾人其後駕車回家，在準備泊車的位置發現一條巨型蟒蛇橫卧路面。由於拉查塔本身有飼養寵物蛇，聽到朋友提醒後，立即下車接近蟒蛇，不但與牠「玩耍」，更將蛇抱入懷中。

網上流傳的影片顯示，拉查塔當時明顯帶有醉意，先拉着蟒蛇尾部，其後一邊大笑，一邊將蛇纏到自己身上，過程相當驚險，令人看得觸目驚心。同行友人見狀曾多番勸阻，但拉查塔未有理會，最後更把蟒蛇帶回住所。

拉查塔事後憶述，家中剛好有一個空置飼養箱，估計自己醉後突然萌生把蟒蛇帶回家「填滿飼養箱」的念頭。友人眼見無法阻止，只好聯絡救援單位，要求翌日到場處理野生蟒蛇，以免發生意外。

至翌日早上，拉查塔酒醒後聽到住所樓下傳來騷動，於是下樓查看，發現救援人員正準備搬走一個裝有蟒蛇的飼養箱。他當時完全不記得曾把蛇帶回家，還一臉困惑地詢問：「發生了甚麼事？」

友人其後趕到，告訴他蟒蛇正是由他親手捉回來。拉查塔起初拒絕相信，更認為朋友在胡說八道，直至眾人展示前一晚拍攝的影片，他才終於接受事實，並露出震驚及難以置信的表情。

救援人員到場後，將蟒蛇安全移走，並提醒拉查塔，野生蟒蛇屬受保護動物，民眾不得擅自捕捉或飼養，否則可能觸犯法例。救援人員看過影片後亦不禁開玩笑，指拉查塔醉酒後仍能徒手制服大型蟒蛇，「看來根本不需要我們出動」。

事件曝光後在社交平台廣泛流傳，不少網民形容情節猶如電影橋段，亦有人指拉查塔雖然本身有養蛇經驗，但酒後接觸野生大型蟒蛇極為危險，一旦被咬傷或遭蛇纏繞，後果可以十分嚴重。

 

最Hit
深圳地鐵實施「逢包必檢」，讓進站市民大排長龍。微博@吳佩
深圳地鐵︱央視評深圳地鐵安檢事件 稱公共服務當有科學預判
即時中國
11小時前
《中年好聲音》停辦一年引爆「亞視魔咒」？網民瘋傳三位鐵腳難敵宿命 張佳添大派定心丸
《中年好聲音》停辦一年引爆「亞視魔咒」？網民瘋傳三位鐵腳難敵宿命 張佳添大派定心丸
影視圈
13小時前
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
旅遊
14小時前
劉鑾雄千金劉秀盈賀父75歲生日  曝光爸爸年輕型仔照  彈結他騷電眼多才多藝
劉鑾雄千金劉秀盈賀父75歲生日  曝光爸爸年輕型仔照  彈結他騷電眼多才多藝
影視圈
13小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
影視圈
17小時前
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16萬自嘲似乞衣？中環高薪族列開支清單呻如賣身 網民：自己攞嚟？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一品牌同步離場
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一中菜同步離場
飲食
20小時前
邱淑貞親自拍攝大女性感照  沈月徹底解放最誘人一面  超低胸喱士短裙輕鬆駕馭
邱淑貞親自拍攝大女性感照  沈月徹底解放最誘人一面  超低胸喱士短裙輕鬆駕馭
影視圈
16小時前