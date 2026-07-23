泰男醉後徒手抱巨蟒回家　翌晨斷片見救援隊上門吃一驚

泰國近日發生一宗令人啼笑皆非的「醉後捉蛇」事件。一名男子與友人飲酒後，在回家途中發現路邊有一條大型蟒蛇，竟徒手將牠抱起並帶回住所。男子翌日酒醒後對前一晚發生的事情毫無印象，直至看見救援人員上門捉走蟒蛇，再看到友人昨晚拍下的「捉蛇」影片，才驚覺自己醉後闖下大禍。

友人曾勸阻不果拍片為證 救援人員警告野生蟒蛇受保護

據新加坡新聞網站《MustShare News》報道，涉事男子名叫拉查塔（Ratchata）。事發當晚，他與數名朋友外出飲酒，眾人其後駕車回家，在準備泊車的位置發現一條巨型蟒蛇橫卧路面。由於拉查塔本身有飼養寵物蛇，聽到朋友提醒後，立即下車接近蟒蛇，不但與牠「玩耍」，更將蛇抱入懷中。

網上流傳的影片顯示，拉查塔當時明顯帶有醉意，先拉着蟒蛇尾部，其後一邊大笑，一邊將蛇纏到自己身上，過程相當驚險，令人看得觸目驚心。同行友人見狀曾多番勸阻，但拉查塔未有理會，最後更把蟒蛇帶回住所。

拉查塔事後憶述，家中剛好有一個空置飼養箱，估計自己醉後突然萌生把蟒蛇帶回家「填滿飼養箱」的念頭。友人眼見無法阻止，只好聯絡救援單位，要求翌日到場處理野生蟒蛇，以免發生意外。

至翌日早上，拉查塔酒醒後聽到住所樓下傳來騷動，於是下樓查看，發現救援人員正準備搬走一個裝有蟒蛇的飼養箱。他當時完全不記得曾把蛇帶回家，還一臉困惑地詢問：「發生了甚麼事？」

友人其後趕到，告訴他蟒蛇正是由他親手捉回來。拉查塔起初拒絕相信，更認為朋友在胡說八道，直至眾人展示前一晚拍攝的影片，他才終於接受事實，並露出震驚及難以置信的表情。

救援人員到場後，將蟒蛇安全移走，並提醒拉查塔，野生蟒蛇屬受保護動物，民眾不得擅自捕捉或飼養，否則可能觸犯法例。救援人員看過影片後亦不禁開玩笑，指拉查塔醉酒後仍能徒手制服大型蟒蛇，「看來根本不需要我們出動」。

事件曝光後在社交平台廣泛流傳，不少網民形容情節猶如電影橋段，亦有人指拉查塔雖然本身有養蛇經驗，但酒後接觸野生大型蟒蛇極為危險，一旦被咬傷或遭蛇纏繞，後果可以十分嚴重。