影片瘋傳｜高球車急彎乘客飛墮 女司機未停車即跳車救人 遺兩客續衝終撞車

一段高爾夫球車連環失控的短片近日在社交平台瘋傳。片中一名女司機駕車載着3名乘客沿海濱道路行駛，轉急彎時，坐在前排的女乘客突然被拋出車外。女司機見狀情急救人，未有先煞停車輛，便直接跳下仍在行駛的高球車，結果車輛在無人駕駛下繼續前進，載着後座兩人撞向路旁，短短數秒內4人先後以不同方式倒地。

13秒影片瘋傳逾200萬次 「一車四人三種跌法」惹熱議

影片由南非社交媒體帳戶Peché Africa於本月17日在X平台發布，其後獲多個新聞及社交帳戶轉載，短時間內錄得逾200萬次觀看及約9.1萬個讚好。不過，目前未有可靠資料證實事故發生於南非；有報道亦強調，影片拍攝日期、確實地點及原始來源均未能獨立核實。

片段長約13秒，可見4人乘坐一輛開篷高球車。身穿黑色透視上衣的女子負責駕駛，旁邊坐着一名身穿粉紅色裙、手持飲品的女乘客，後排則另有兩人。

高球車沿鋪設好的道路行駛，駛至彎位時，女司機突然大幅向右扭動方向盤，前座乘客疑因離心力失去平衡，整個人被拋出車外，翻滾倒在路面。

女司機目睹友人墮車後，本能地立即起身跳下車救援，卻忘記高球車仍在移動，亦未有拉起手掣或踩停煞車。她跳車時自己亦失足倒地，無人操控的高球車則繼續向前滑行，後座兩名乘客最初似乎仍未意識到司機已離開。

直至車輛逐漸偏離道路，兩人才驚覺大事不妙，其中一人伸手試圖控制車輛，但高球車隨即撞向路旁，影片亦在碰撞一刻中斷。整個過程形成「一名乘客被拋下、司機自行跳車、兩名後座乘客隨車撞擊」的連環場面。

片段引起網民熱議，有人戲稱事件是「一輛車、4名乘客、3種受傷方法」，亦有人笑言女司機將「送朋友下車」演繹得過於徹底。另有網民揶揄：「至少現在知道誰才是她最疼愛的人。」

不過，亦有不少人認為事件不應被純粹當作笑話，批評司機在未停穩車輛前離開駕駛座極為危險，若車輛駛向行人、斜坡或繁忙道路，後果可能不堪設想。

有報道推測，司機與墮車乘客可能是母女關係，認為她當刻出於保護家人的本能，未及思考便跳車救人，但有關說法僅來自網民猜測，未獲當事人證實。

至於4人是否受傷，網上消息並不一致。《Republic World》指未有收到傷者報告；另一報道則稱片段結束後，無法確認各人的傷勢。

[22:11, 7/21/2026] Rick Chan: 🙏