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馬桶冒人頭｜美男為執汽水卡糞槽8小時 消防拆流動廁所救人

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更新時間：16:02 2026-07-21 HKT
發佈時間：12:57 2026-07-21 HKT

美國密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）近日發生一宗流動廁所受困事件。一名男子為撿拾掉入馬桶的「激浪」（Hountain Dew）汽水，竟「頭朝下」爬入流動廁所冀槽，結果整個人卡在排泄物中無法動彈長達8小時，最終由救援人員動用裝備，拆開流動廁所牆面及馬桶結構，才成功將其救出。

回收世界盃設施 馬桶驚見人頭

據外媒報道，事發於當地時間周三（15日），流動廁所租賃公司「Patriot PortableRestrooms」的工作人員，正在回收世界盃《FIFA World Cup）相關活動所使用的流動廁所。工作人員按照程序逐一敲門確認，惟敲到其中一間被鎖的廁所時，廁格內的男子聲稱需要一點時間，司機便告知他「還有10分鐘」，隨後先去回收其他廁所。

然而，當工作人員折返後，該男子仍拒絕開門。此時恰巧有一名巡邏警員經過，工作人員遂請求警方協助。而當警員上前要求男子開門時，廁格內傳出極度虛弱且顫抖的聲音：「我碰不到門，我也出不去……」

而待消防員設法撬開門查看時，起初並未見人影，隨後赫然發現馬桶洞口探出一顆人頭，才驚覺該男子整個人已陷入狹窄的糞槽深處。救援人員曾一度試圖引導他自行爬出，但由於糞槽開口過於狹窄且布滿排泄物，男子根本無法使力自行爬出。

為撿汽水頭朝下爬入 消防動用裝備切割拯救

由於情況危急且無法直接拉出男子，救援人員最終决定採取破壞手段，動用專用切割設備現場拆開整座流動廁所的塑膠牆面與馬桶結構，合力將這名沾滿糞尿、神情恍惚的男子從馬桶底座拉出，並即場拉起消防水管，為其全身進行大沖洗。

受困男子透露，他於前一晚不慎將心愛的激浪汽水掉進馬桶，因捨不得而嘗試「頭朝下」爬入糞槽撿拾，結果卡在排泄物中受困約8小時。

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