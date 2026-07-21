馬桶冒人頭｜美男為執汽水卡糞槽8小時 消防拆流動厠所救人

美國密蘇里州堪薩斯城（Kansas City）近日發生一宗流動廁所受困事件。一名男子為撿拾掉入馬桶的「激浪」（Hountain Dew）汽水，竟「頭朝下」爬入流動廁所冀槽，結果整個人卡在排泄物中無法動彈長達8小時，最終由救援人員動用裝備，拆開流動廁所牆面及馬桶結構，才成功將其救出。

回收世界盃設施 馬桶驚見人頭

據外媒報道，事發於當地時間周三（15日），流動廁所租賃公司「Patriot PortableRestrooms」的工作人員，正在回收世界盃《FIFA World Cup）相關活動所使用的流動廁所。工作人員按照程序逐一敲門確認，惟敲到其中一間被鎖的廁所時，廁格內的男子聲稱需要一點時間，司機便告知他「還有10分鐘」，隨後先去回收其他廁所。

It does appear like he made it out of the toilet ok.



Here's the footage of him getting hosed down by the firetruck and firefighters...



This has got to be one of the craziest things I've ever seen. pic.twitter.com/7Dv01Eh7a5 — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 15, 2026

然而，當工作人員折返後，該男子仍拒絕開門。此時恰巧有一名巡邏警員經過，工作人員遂請求警方協助。而當警員上前要求男子開門時，廁格內傳出極度虛弱且顫抖的聲音：「我碰不到門，我也出不去……」

而待消防員設法撬開門查看時，起初並未見人影，隨後赫然發現馬桶洞口探出一顆人頭，才驚覺該男子整個人已陷入狹窄的糞槽深處。救援人員曾一度試圖引導他自行爬出，但由於糞槽開口過於狹窄且布滿排泄物，男子根本無法使力自行爬出。

為撿汽水頭朝下爬入 消防動用裝備切割拯救

由於情況危急且無法直接拉出男子，救援人員最終决定採取破壞手段，動用專用切割設備現場拆開整座流動廁所的塑膠牆面與馬桶結構，合力將這名沾滿糞尿、神情恍惚的男子從馬桶底座拉出，並即場拉起消防水管，為其全身進行大沖洗。

受困男子透露，他於前一晚不慎將心愛的激浪汽水掉進馬桶，因捨不得而嘗試「頭朝下」爬入糞槽撿拾，結果卡在排泄物中受困約8小時。