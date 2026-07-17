Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼谷女百萬泰銖藏保險箱 防得神偷防不住白蟻 買樓首期遭啃碎崩潰

趣聞熱話
更新時間：09:05 2026-07-17 HKT
發佈時間：09:05 2026-07-17 HKT

泰國發生一宗令人欲哭無淚的「蟻食錢」事件。曼谷一名女子一直深信，將貴重財物及大額現金鎖在保險箱內是最安全、萬無一失的防盜做法。豈料，保險箱雖成功防住了小偷，卻未能抵擋無孔不入的白蟻侵襲，其存放在箱內的近百萬泰銖（約23.3萬港元）現鈔，在短短時間內被白蟻啃去大半，變成一堆粉碎不堪的廢紙，令她欲哭無淚。

網民驚覺保險箱「漏洞」 忽視潮濕霉菌環境因素

該名女子近日在社交平台Facebook上痛心分享自己的慘痛經歷。她指出，這筆近百萬的款額是她專門預留用作支付房屋貸款的首期資金。為了應付每月的供款，她會定期從保險箱中取出部分現金去繳付貸款，因此這筆錢根本不屬於長期閒置的物資，卻竟然也被白蟻「看中」。

她說，許多人得知事件後，誤以為她是將現金放置了極長時間才招致蟲蛀，但事實上，她距離上一次打開保險箱拿錢，時間還不到一個月。她表示，萬萬沒想到短短不到三十天內竟會發生如此毀滅性的意外：「一打開保險箱時，看到的竟是一堆被白蟻啃咬得粉碎不堪的鈔票，我幾乎流下淚來。」

女事主坦承，過去一直盲目相信保險箱是家中最安全的地方，具備防盜及防丟失功能，卻從未想過保險箱其實根本無法阻擋白蟻的入侵。而白蟻究竟是何時、從何處鑽進密封的保險箱內，她至今仍是毫無察覺，對此感到百般不解。

事發後，她抱着最後一絲希望，將所有受損嚴重的殘缺紙幣送往當地銀行諮詢兌換事宜。雖然根據當地的金融法規，符合特定殘損標準的紙幣確實可以申請兌換回新鈔，但由於她的部分鈔票已被白蟻啃食得過於細碎、毀損程度極度嚴重，最終銀行只能為她兌換回部分的金額，且整個兌換審批流程非常漫長，令她無奈慨嘆這次真的是「花大錢買了極痛心的教訓」。

事件在網上曝光後，隨即引來大批網民關注與熱烈討論。不少網民紛紛留言驚呼長了知識，並承認大家平日購買或使用家用保險箱時，往往只會單純考慮其防盜、防火以及防鑽性能，卻極容易忽略了白蟻、潮濕、霉菌以及空氣不流通等環境因素所帶來的潛在毀滅性風險，稍有不慎便會像女事主般蒙受巨額財政損失。

業內人士籲勿存大額現金 存放銀行方為上策

有保險及理財業內人士對此作出溫馨提示，呼籲市民大眾，將大額現金長期放置在家中（不論是否鎖在保險箱內）本身就存在着極高的安全隱患。相比之下，將資金存放在受監管的銀行帳戶，或是其他正規合法的金融機構之中，不僅安全性與保障大幅提高，更能徹底免除因蟲害、火災、水浸或其他突發意外所導致的紙幣實體損毀風險，避免悲劇重演。

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
18小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
38分鐘前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
17小時前
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
即時中國
3小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
15小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
16小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
20小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
2小時前
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
影視圈
13小時前