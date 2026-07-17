曼谷女百萬泰銖藏保險箱 防得神偷防不住白蟻 買樓首期遭啃碎崩潰

泰國發生一宗令人欲哭無淚的「蟻食錢」事件。曼谷一名女子一直深信，將貴重財物及大額現金鎖在保險箱內是最安全、萬無一失的防盜做法。豈料，保險箱雖成功防住了小偷，卻未能抵擋無孔不入的白蟻侵襲，其存放在箱內的近百萬泰銖（約23.3萬港元）現鈔，在短短時間內被白蟻啃去大半，變成一堆粉碎不堪的廢紙，令她欲哭無淚。

網民驚覺保險箱「漏洞」 忽視潮濕霉菌環境因素

該名女子近日在社交平台Facebook上痛心分享自己的慘痛經歷。她指出，這筆近百萬的款額是她專門預留用作支付房屋貸款的首期資金。為了應付每月的供款，她會定期從保險箱中取出部分現金去繳付貸款，因此這筆錢根本不屬於長期閒置的物資，卻竟然也被白蟻「看中」。

她說，許多人得知事件後，誤以為她是將現金放置了極長時間才招致蟲蛀，但事實上，她距離上一次打開保險箱拿錢，時間還不到一個月。她表示，萬萬沒想到短短不到三十天內竟會發生如此毀滅性的意外：「一打開保險箱時，看到的竟是一堆被白蟻啃咬得粉碎不堪的鈔票，我幾乎流下淚來。」

女事主坦承，過去一直盲目相信保險箱是家中最安全的地方，具備防盜及防丟失功能，卻從未想過保險箱其實根本無法阻擋白蟻的入侵。而白蟻究竟是何時、從何處鑽進密封的保險箱內，她至今仍是毫無察覺，對此感到百般不解。

事發後，她抱着最後一絲希望，將所有受損嚴重的殘缺紙幣送往當地銀行諮詢兌換事宜。雖然根據當地的金融法規，符合特定殘損標準的紙幣確實可以申請兌換回新鈔，但由於她的部分鈔票已被白蟻啃食得過於細碎、毀損程度極度嚴重，最終銀行只能為她兌換回部分的金額，且整個兌換審批流程非常漫長，令她無奈慨嘆這次真的是「花大錢買了極痛心的教訓」。

事件在網上曝光後，隨即引來大批網民關注與熱烈討論。不少網民紛紛留言驚呼長了知識，並承認大家平日購買或使用家用保險箱時，往往只會單純考慮其防盜、防火以及防鑽性能，卻極容易忽略了白蟻、潮濕、霉菌以及空氣不流通等環境因素所帶來的潛在毀滅性風險，稍有不慎便會像女事主般蒙受巨額財政損失。

業內人士籲勿存大額現金 存放銀行方為上策

有保險及理財業內人士對此作出溫馨提示，呼籲市民大眾，將大額現金長期放置在家中（不論是否鎖在保險箱內）本身就存在着極高的安全隱患。相比之下，將資金存放在受監管的銀行帳戶，或是其他正規合法的金融機構之中，不僅安全性與保障大幅提高，更能徹底免除因蟲害、火災、水浸或其他突發意外所導致的紙幣實體損毀風險，避免悲劇重演。