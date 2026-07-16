有片｜墨爾本男圖性侵兩女 群犬挺身護主擊退色魔

澳洲墨爾本兩名女子在當地一處公園散步遛狗時，突然遭到一名隱藏在樹叢中的色魔撲出襲擊。在兩女奮力反抗並陷入絕境之際，她們飼養的六隻忠犬見狀立刻挺身而出護主，自發組成「復仇聯隊」對色魔展開瘋狂追咬。從現場監視器片段可見，六隻不同品種的大型犬隻一路狂吠猛追，嚇得色魔連滾帶爬而逃，期間更被忠犬一口狠狠咬中大腿，最終只能狼狽地逃入橋底隧道落荒而逃。目前澳洲警方已接手調查，正全城通緝該名惡徒。

樹叢中突襲連捉兩女 忠犬護主「六狗齊發」狂追

這場人狗大戰發生在周二(14日)早上，地點位於墨爾本東南部的考揚（Kooyong）地區。當時，兩名女子正帶著她們的愛犬，一如往常地在加迪納斯溪（Gardiners Creek）一帶的綠地散步。突然間，一名男子突然從茂密的樹叢中竄出，並強行出手死死捉住其中一名女子。該名女子受驚之下拼死掙脫，色魔見未能得手，竟然色膽包天，隨即轉身改為強行擄走另一名女子。

、就在兩女驚魂未定、形勢千鈞一髮之際，兩名女子身邊的愛犬護主心切，猛然發動反擊。現場監控畫面顯示，這群由六隻大大小小、不同品種組成的「忠犬護衛隊」，一改平日的溫馴，齊齊張牙舞爪撲向該名男子，吠叫聲響徹整個公園。

色魔差點「仆倒」被咬中小腿 警方高度重視正全城通緝

面對突如其來的「犬隻大軍」圍攻，色魔頓時嚇得魂飛魄散，當場拔腿狂奔。畫面上可見，六隻忠犬在後方緊追不捨，色魔在驚恐狂奔中陣腳大亂，中途更差點失去平衡摔倒。其中一隻身手敏捷的猛犬更成功飛撲上前，一口狠狠咬住色魔的大腿。男子強忍劇痛，最後在犬隻的圍剿下，狼狽不堪地鑽進附近一處橋底的陰暗隧道，這才得以脫身逃離現場。

當地警方在接獲報案後高度重視案件，指這名色魔在光天化日之下公然於社區公園襲擊女性，性質極其惡劣。警方隨後公開了該段忠犬護主的關鍵閉路電視畫面，一方面對這群機警救主的「英雄犬」表示讚賞，另一方面也正極力鎖定該名小腿受傷的男子身份，並呼籲市民提供線索，務求盡快將這名猖狂色魔繩之以法。