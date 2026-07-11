世界盃2026｜挪威大叔拒跟風玩維京划船爆紅 批不符史實

世界盃激戰正酣，黑馬挪威隊在今屆賽事的表現備受全球矚目，而其球迷與球員上下齊心的「維京划船」（Viking row）應援慶祝動作，魔性十足，更一舉成為本屆賽事的標誌性畫面之一。然而，並非所有挪威擁躉都對此潮流買帳，在挪威隊此前戰勝塞內加爾的比賽中，電視轉播畫面捕捉到難得一幕：當全場看台的挪威球迷一齊坐低、瘋狂模仿划船動作時，唯獨一名大叔一動不動地坐着，堅決拒絕跟風。這一幕令他一夕爆紅，他昨日（9日）接受傳媒訪問時，道出了為何不跟風的原因。

執着大叔：維京人靠吹帆航行橫渡大西洋

這名因「不肯一齊划」而紅遍網絡的挪威忠實擁躉名叫拉潘（Emil Lappen）。他在昨日播出的英國天空新聞（Sky News）訪問中澄清，自己並非刻意「破壞氣氛」，而因為他是一名對歷史極度執着的人。

訪問中他一本正經且嚴肅地解釋：「維京人當年橫渡大西洋，根本是靠吹帆『航行』，他們不是划船（橫渡大海）。」（The Vikings sailed across the Atlantic, they didn't row.）他指，慶祝歌曲中「我們要划船橫渡大西洋」的歌詞讓他感到非常惱火，因為這完全扭曲了歷史事实。

拉潘直言，其他球迷可以認為這只是一個有趣的應援動作，但他本人就覺得十分愚蠢。他說：「我想表達不滿，而且我認為我已經成功傳達我的訊息。」

拉潘爆紅後接受訪問，講解自己拒跟風原因。X@platinumsoks

在挪威隊此前戰勝塞內加爾的比賽中，電視轉播畫面捕捉到拉潘拒絕跟風「划船」，令他一夕爆紅。X@Complex

球員高喊應援魔性十足 搜尋引擎推夏蘭特划船彩蛋

事實上，這股「維京划船」熱潮早已席捲全球，除了看台上的瘋狂擁躉，連挪威國家隊的球員亦曾親自作出此動作慶祝。在贏波後，球員會面向支持者以10排的形式聚集在一起，一邊整齊劃一地模仿劃槳手的動作，一邊高喊「Ro」（意即划船），連軍隊都拍片跟風，感染力驚人。

面對這股席捲全球的體育狂熱，科技巨頭Google近日亦在其搜尋頁面順應民意推出趣味彩蛋。網民現時只要在搜尋列輸入挪威當家球星夏蘭特（Erling Haaland）的名字，搜尋結果頁面的下方就會隨即蹦出多個身穿紅衣的維京戰士，在畫面上集體划船的可愛動畫，令這場世界盃歷史爭議更添話題性。