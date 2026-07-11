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世界盃八強挪英大戰 挪威航空IG下戰書：賭輸換對方頭像 英航神回

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更新時間：03:18 2026-07-11 HKT
發佈時間：03:18 2026-07-11 HKT

世界盃八強矚目戲碼英格蘭硬撼挪威將於香港時間周日凌晨上演，場內兩軍主力爭奪四強席位，場外兩國的國家級航空公司亦率先燃點無煙戰火。來自挪威的廉航挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）突襲英格蘭，在社交平台Instagram向英國航空（British Airways）公開下戰書，提出以公司官方頭像作為賭注，引來全球網民及多間航空公司「食花生」圍觀。

挪航提議賭頭像一整日 英航諧音神回：想都別想

今屆世界盃八強賽事，剛在十六強歷史性將奪冠熱門巴西「斬下馬」的黑馬挪威，即將硬撼傳統勁旅英格蘭。這場大戰除了是當今國際足壇兩大神鋒夏蘭特（Erling Haaland）與卡尼（Harry Kane）的正面對決外，由於夏蘭特及挪威隊長奧迪加特（Martin Ødegaard）均長年效力英超，令這場「英超內訌」更有睇頭。

挪威穿梭航空昨日在公司官方Instagram上公然標記英國航空。挪航語帶挑釁地提出打賭方案，指如果挪威在八強戰中成功擊敗英格蘭，英航必須在星期日將其官方Instagram帳號的頭像，破天荒更換成挪威航空的標誌；反之若英格蘭勝出，挪航亦會照做，並挑釁問道：「賭注成立？」

面對挪航的突襲，英國航空並未有正面回應應戰否，而是展現英式幽默。英航先是「好言相勸」，在留言區好意提醒挪威航空「不要打毫無把握的仗」。未料挪航不依不饒，隨即開啟連環追問模式，嘲諷英航是否「因為太害怕而不敢迎戰」。

英航見狀隨即施展高超的文字對線技巧，妙用挪威國名的英文諧音，幽默回覆一句：「Nor-way, mate（想都別想，老友）」，似已曲線拒賭，同時暗諷挪威毫無勝算，贏得大批網民激讚。

不過，挪航有理無理，當英航的回覆已答應了迎戰，發文指英航已經同意對賭，呼籲大家關注。

歐洲航空業界齊齊食花生 瑞航心繫美斯自嘲無時間

這兩間代表國家門面的航空公司在網上隔空搞笑交鋒，迅速吸引了民航界其他巨頭前來集體「抽水」圍觀。其中，布魯塞爾航空（Brussels Airlines）隨即在留言區湊熱鬧，主動請纓表示該公司可以充當這場豪賭的「VAR（視頻助理裁判）」；剛成立不久的沙特阿拉伯利雅得航空（Riyadh Air）亦留言笑稱，他們已經好整以暇，準備好大批爆谷準備坐定定觀戰。

最搞笑的是，瑞士航空（Swiss）亦忍不住加入混戰，但卻心繫另一場由球王美斯領軍的阿根廷世界盃大戰。瑞航在留言中幽默自嘲，指自己可能無法參與這場航空界盛事，因為他們「要準備應對美斯，根本沒有時間吃爆谷」，暗示瑞航內部正全力為迎戰美斯支持者的客運高峰作準備。這場由世界盃引發的航空公司社交媒體大戰，無疑為即將引爆的挪英八強大戰添上濃厚的娛樂色彩。

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