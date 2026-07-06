普通市民嗌養仔難 億萬富豪卻借代孕「開廠批量生仔」兼指定基因

2026年7月初，中國網遊多益網絡董事長徐波因與前女友湯敬陷入巨額財產糾紛，主動曝光了包含上百名代孕子女的合影及案件資料，令其透過海外代孕大規模繁衍子嗣的爭議再次引爆全網。目前全球出生率創新低、普通市民高呼「養仔難」，但站在財富頂端的超級富豪，卻憑藉無限資源「批量產子」。這種將生育工業化、打破傳統家庭定義的現象，已成為當今社會貧富懸殊與極端不平等的最刺眼寫照。

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杜羅夫自爆已孕育逾100個孩子

近年來，多位科技巨擘與超級富豪大規模繁衍後代的新聞屢見不鮮，包括加密通訊軟件Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）自爆多年來捐出的精子已孕育了超過100個孩子。

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世界首富馬斯克（Elon Musk）目前已知與四名女性育有14個孩子，身為「萬億富豪」的他更曾透露希望利用代孕技術讓子嗣數量達到「軍團級別」，甚至在社交媒體回應杜羅夫的百子新聞時，引用成吉思汗的典故，諷刺對方的後代數目只是「菜鳥數字」。

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嬰兒只能外包撫養

這群超級富豪往往對自己的血統抱有崇高敬意，將廣撒精子、傳播自身DNA視為對人類的一種「基因優化慈善之舉」。與古代君王受限於生理極限不同，現在的富豪們可以同時僱用多名代孕母親。他們利用每次耗資數萬美元的體外受精（IVF）及多基因胚胎篩查技術，像工廠進行質量控制般，根據期望的基因圖譜來篩選胚胎，指定嬰兒的性別、外貌（如指定金髮藍眼）或健康特徵。

然而，在這些龐大的「造人計劃」背後，卻往往缺乏家庭的關愛，富豪們主要將後代視為繼承商業帝國或戰略聯姻的工具。有美國代孕機構甚至透露，曾接獲富有客戶「一次訂購100個嬰兒」的訂單，這些孩子出生後隨即被「外包」給聘請回來的保姆團隊照顧，有富豪甚至因工作繁忙，連親生子女的面也未曾見過。

恐淪商品 監管現漏洞

這種將生命商品化的現象，雖然正為生育產業帶來暴利，但也引發了嚴重的道德與人權危機。不少來自發展中國家、缺乏財力的代孕母親，在不知情下被抽取卵子，甚至在發生死產時遭到富豪僱主網暴和起訴。

更令人擔憂的是孩子的福祉，有富豪即使因行賄罪入獄，仍在大後方繼續其「嬰兒計劃」，而孩子則面臨基本福祉與法律撫養責任難以保障的困境。

雖然絕大部分普通市民利用生育服務是為了組建幸福家庭，但極少數極端富豪卻將技術扭曲為滿足個人權力慾與優生學的工具。由於富有階層總有辦法規避監管法律，要真正解決這種怪異的繁衍風潮，最終仍須從遏制社會的極端貧富懸殊入手。