有片｜日本當街擄人？東京女遭西裝男強塞進的士片瘋傳 目擊者報警獲這樣回覆 

日本東京澀谷街頭一段長約38秒的影片近日在社交平台瘋傳，一名身穿粉紅色連身裙的女子疑遭一名身穿黑色西裝男子強行拖上一輛的士，期間女子激烈反抗，鞋子及隨身物品散落一地，畫面震撼，引發大批網民關注事件是否涉及擄人。惟事件至今未獲日本警方證實，目擊者報案時更僅獲回覆「知道了」，引起網民議論紛紛。

影片由一名目擊者上載至Threads。上載者表示，事件就在自己眼前發生，形容「女生直接在我面前被男的綁走」，事後已即時前往警署報案，並向警方提交影片作為證據。不過，他稱警方僅回應「知道了」，未有進一步交代事件處理進展，令他感到無奈。

從影片可見，一輛的士停靠路邊後，西裝男子一直強行拖拽女子走向車門，女子則不斷掙扎及試圖逃離。雙方拉扯期間，女子的鞋子、手袋及雨傘散落地上。

其後，女子一度掙脫並嘗試逃跑，男子強行把她像行李般強塞進車廂，再將散落地上的隨身物品拾起拋入車內，他登上的士後，更疑似向女子揮拳，然後關上車門。整個過程中，涉事的士司機並未介入，最終直接駕車離去。

影片曝光後，不少網民留言表示震驚，認為若事件屬實，情況令人擔憂。有網民表示：「太可怕了，怎可以就這樣把人帶走」、「女生看到一定會感到害怕」，亦有人批評日本社會過於冷漠，質疑現場無人出手阻止。

不過，亦有網民呼籲外界不要過早下結論，指出單憑影片未能判斷事件全貌。

有網民推測，涉事男女可能彼此認識，男子或只是協助醉酒女子乘車回家，由於對方情緒激動而出現激烈拉扯，未必涉及非法禁錮或擄人。

另有日本媒體引述消息人士指出，影片中的女子疑似為夜店公關，男子則可能是負責接送及照顧客人的工作人員，因此事件或與夜店工作有關，而非陌生人當街擄人。

截至目前，日本警方尚未公布事件調查結果，亦未證實涉事人士身份及雙方關係。事件真相仍有待警方進一步調查釐清。